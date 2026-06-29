জুলাই অভ্যুত্থানের স্মরণে ছাত্রশিবিরের মাসব্যাপী কর্মসূচি

ঢাবি: জুলাই অভ্যুত্থানকে স্মরণ করে এবারের জুলাইয়ে মাসব্যাপী কর্মসূচি দিয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির।
সোমবার (২৯ জুন) সকাল সাড়ে ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম সাদ্দাম কর্মসূচি পাঠ করেন।
এরমধ্যে রয়েছে, গণভোটের রায় ও জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং গণহত্যার বিচারের দাবিতে দেশব্যাপী ‘অদম্য জুলাই’ শিরোনামে মাসব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ আয়োজন; রক্তাক্ত জুলাইয়ের স্মৃতি নিয়ে গল্প, উপন্যাস, গবেষণা প্রবন্ধ ও সাময়িকী প্রকাশ; রাজধানীতে ‘শিশুদের চোখে জুলাই জাগরণ’ শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন; ‘জুলাই জাগরণ’ ডকুফিল্ম প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী আয়োজন এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, রিসার্চ কনফারেন্স, আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন। সারাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্লেসে ‘জুলাইয়ের অঙ্গীকার, ইনসাফের বাংলাদেশ বিনির্মাণ’ শীর্ষক আলোকচিত্র ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজন।
একই সঙ্গে জুলাইয়ের স্মৃতি বলা, স্মৃতিলিখন, বক্তব্য, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি আয়োজন; নিজ নিজ জেলায় শহীদদের নামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা; ‘জুলাই শহিদ স্মৃতি’ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন; শহিদ পরিবার, আহত ও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গাজীদের নিয়ে ‘লাল জুলাই’ শীর্ষক সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও পডকাস্টের আয়োজন; শহিদদের কবর জিয়ারত, শহিদ পরিবার ও আহতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং মতবিনিময়; জুলাই গ্রাফিতি অঙ্কন এবং ‘Echoes of July’ শিরোনামে ৩৬ দিনব্যাপী অনলাইন ক্যাম্পেইন পরিচালনা।
লিখিত বক্তব্যে সাদ্দাম বলেন, আমরা যখন জুলাইয়ের দিকে তাকাই, তখন আমাদের চোখে ভেসে ওঠে আবু সাঈদের বুক পেতে দেওয়া বীরত্ব, মুগ্ধর ‘পানি লাগবে, পানি’ বলে ছুটে চলা মানবিক আহ্বান এবং চব্বিশের হাজারো শহিদের আত্মত্যাগ। তাদের আত্মত্যাগ আমাদের শিখিয়েছে ভয়ের সংস্কৃতি ভেঙে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে এবং মনে করিয়ে দিয়েছে এই দেশের প্রকৃত মালিক কোনো স্বৈরাচারী শাসক নয়, বরং এ দেশের জনগণ।
তিনি আরও বলেন, তাই আসুন, কোনো স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্ষমতালিপ্সার কাছে এই অভ্যুত্থানের অর্জনকে ব্যর্থ হতে না দিয়ে, সব বিভেদ ভুলে শহীদদের স্বপ্নের বৈষম্যহীন, ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হই।