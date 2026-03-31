টাঙ্গাইলে অবৈধ ৪টি ইট ভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাড়ে ১২ লাখ টাকা জরিমানা

খায়রুল খন্দকার টাঙ্গাইল :টাঙ্গাইলে নাগরপুর উপজেলায় অনুমোদনহীন ৪টি ইট ভাটায় ১২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।
মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) দুপুরে উপজেলায় ইটভাটা গুলোতে অভিযান পরিচালনা করেন টাঙ্গাইল সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সাকিব। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।
জানা যায়, আবিদ ব্রিকসকে ৩ লাখ, বুশরা ব্রিকসকে ২ লাখ ৫০ হাজার, এসকেএস ব্রিকসকে ৫ লাখ এবং রাবিয়া ব্রিকসকে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং সহকারি কমিশনার মো. নাজমুস সাকিব বলেন, অনুমোদনহীন ইট ভাটার কার্যক্রম পরিচালনা করায় অপরাধে ৪টি ইট ভাটাকে মোট ১২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।