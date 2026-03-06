শুক্রবার, ০৬ মার্চ ২০২৬, ১০:৫৮ অপরাহ্ন
দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে বিপুল মাদক ও অবৈধ ওষুধ জব্দ কর্ণফুলীতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং বিশিষ্টজনের সম্মানে জামায়াতের ইফতার মাহফিল টাঙ্গাইলে রুর‌্যাল জানালিষ্ট ফাউন্ডেশন এর আলোচনা সভা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত মাহফিল ইরানে স্থল সেনা পাঠানোর চিন্তা 'সময়ের অপচয়': ট্রাম্প ভিভো ওয়াই৩১ডি ফোনে গেমিং চলবে টানা ১৩ ঘণ্টা Emma Watson 'On Cloud Nine' With Billionaire Gonzalo Hevia Baillères, Seen Kissing Him: Report | Hollywood News সিলেটে চাঁদাবাজির ঘটনায় ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার 499 runs and 34 sixes later, India beat England to enter T20 World Cup final | Cricket News স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন খালেদা জিয়াসহ ২০ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান
বাংলাদেশ

টাঙ্গাইলে রুর‌্যাল জানালিষ্ট ফাউন্ডেশন এর আলোচনা সভা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত মাহফিল

  আপডেট সময়: শুক্রবার, ৬ মার্চ, ২০২৬
টাঙ্গাইলে রুর‌্যাল জানালিষ্ট ফাউন্ডেশন এর আলোচনা সভা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত মাহফিল

খায়রুল খন্দকার টাঙ্গাইল :টাঙ্গাইলে রুরাল জার্নালিস্ট ফাউন্ডেশন (আরজেএফ) এর আয়োজনে আলোচনা সভা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) বিকেলে শহরের সুগন্ধা রেস্টুরেন্টের দ্বিতীয় তলায় রুর‌্যাল জানালিষ্ট ফাউন্ডেশন এর আয়োজন এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এতে আরজেএফ টাঙ্গাইল জেলা শাখার নব নির্বাচিন সভাপতি লুৎফর রহমান টুটুলের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কামরুল আমিনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন রকি।
অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন আরজেএফ টাঙ্গাইল জেলা শাখার উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাহফুজুর রহমান মামুন। বক্তারা সাংবাদিকদের পেশাগত মানোন্নয়ন, ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আরজেএফ টাঙ্গাইল জেলা শাখার সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন পিন্টু, যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান ও মোফাজ্জল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক খায়রুল খন্দকার, দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক হাবিবুল্লাহ বাহার, ক্রীড়া সম্পাদক মারুফ হোসেন, কার্যনির্বাহী সদস্য সুলতান কবির, নাজিমুদ্দিন, মনিরুজ্জামান মনির, আসিফ, আব্দুল কুদ্দুস, আলমগীর হোসেন, আমিনুল ইসলাম, রুহুল আমীনসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

আলোচনা শেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে উপস্থিত অতিথি ও সদস্যরা একসঙ্গে ইফতারে অংশ নেন।

