ডিএসএলআর প্রযুক্তির লেন্স নিয়ে আসছে আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স

আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স-এর মূল ক্যামেরায় বড় ধরনের যান্ত্রিক পরিবর্তন আনছে অ্যাপল। তাদের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের একটি সাম্প্রতিক গোপন তথ্য থেকে জানা গেছে, ডিভাইসটিতে যুক্ত হতে পারে ডিএসএলআর ক্যামেরার মতো ভ্যারিয়েবল অ্যাপারচার (পরিবর্তনশীল লেন্সের মুখ) প্রযুক্তি এবং সনির একদম নতুন ইমেজ সেন্সর। তবে টেক জায়ান্ট অ্যাপল এ বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বক্তব্য দেয়নি।
প্রাইমারি ক্যামেরায় কী কী বদলাচ্ছে?
নতুন সনি সেন্সর: গত সংস্করণের ‘সনি আইএমএক্স ৯০৩’-এর জায়গা দখল করতে যাচ্ছে সনি আইএমএক্স ৯০৫ সেন্সর। তবে এতে আগের মতো ১.২২ মাইক্রন পিক্সেল সাইজই বজায় থাকছে।
মেকানিক্যাল অ্যাপারচার: লিক হওয়া তথ্যে একটি বিশেষ ক্যালিব্রেশন ব্লকের উপস্থিতি দেখা গেছে, যার মানে হলো লেন্সের মুখ যান্ত্রিকভাবে ছোট-বড় করা সম্ভব হবে। অ্যাপলের ইতিহাসে এটিই হতে যাচ্ছে প্রথম পরিবর্তনশীল অ্যাপারচারযুক্ত ক্যামেরা।
ভ্যারিয়েবল অ্যাপারচার প্রযুক্তির সুবিধা
প্রথাগত আইফোনে নির্দিষ্ট অ্যাপারচার থাকায় লেন্সের আলো প্রবেশের পথ সবসময় একই মাপে থাকে। কিন্তু নতুন এই প্রযুক্তির ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী আলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে:
স্বল্প আলোতে চমৎকার পারফরম্যান্স: কম আলোতে লেন্সের মুখ বড় হয়ে পর্যাপ্ত আলো ঢুকতে সাহায্য করবে, ফলে রাতের ছবি হবে আরও নিখুঁত।
উজ্জ্বল আলো ও ভিডিওর গভীরতা: বেশি আলোতে লেন্সের মুখ ছোট করে ছবির স্পষ্টতা এবং গভীরতা বহুগুণ বাড়ানো যাবে। ভিডিও ধারণের সময়ও আলোর সঠিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা সহজ হবে।
সেকেন্ডারি ক্যামেরার সম্ভাব্য রূপরেখা
মূল ক্যামেরায় আমূল পরিবর্তন এলেও অন্যান্য লেন্সে বড় কোনো চমক থাকছে না বলেই মনে করা হচ্ছে। যেমন:
টেলিফটো ক্যামেরা: সনি আইএমএক্স ৯৭৩
আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরা: সনি আইএমএক্স ৯৭২
সেলফি/সামনের ক্যামেরা: সনি আইএমএক্স ৯১৪
লিডার (LiDAR) রিসিভার: সনি আইএমএক্স ৫৯১
বাজারে আসার নতুন সূচি
বছরের অন্যতম বহুল প্রতীক্ষিত এই প্রিমিয়াম হ্যান্ডসেটটির পর্দা উঠতে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের অপেক্ষা। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগেই, সম্ভবত ৮ বা ৯ সেপ্টেম্বর, আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স প্রকাশ পেতে পারে।
তবে এবার অ্যাপল পুরো সিরিজের উন্মোচন কৌশলে বড় ধরনের ভিন্নতা আনছে। ধারণা করা হচ্ছে, মূল আইফোন ১৮ এবং সাশ্রয়ী মডেল আইফোন ১৮ ই পেতে গ্রাহকদের আগামী বছরের বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ফলে সেপ্টেম্বরের মেগা ইভেন্টে শুধু আইফোন ১৮ প্রো, প্রো ম্যাক্স এবং অ্যাপলের বহুপ্রতীক্ষিত প্রথম ভাঁজযোগ্য (ফোল্ডেবল) আইফোন আত্মপ্রকাশ করতে পারে।