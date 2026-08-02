রবিবার, ০২ অগাস্ট ২০২৬, ১১:৩৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
কালিয়াকৈরে ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে বকনা গরু বিতরণ অনুষ্ঠিত ডিএসএলআর প্রযুক্তির লেন্স নিয়ে আসছে আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স হামের উপসর্গে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১১৩৭ জেসিআই ঢাকা ডাইনামিকের সহ-আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘৩য় সামার স্পিড স্কেটিং ম্যারাথন–২০২৬’ ঢাকায় আসছেন মার্কিন নৌ কমান্ডার বাকৃবিতে মেসেঞ্জার গ্রুপে কথা কাটাকাটির জেরে সংঘর্ষ, আহত ৪ Cristiano Ronaldo leaves one-word comment to viral Instagram reel hailing him as most famous athlete in history | Football News Top Ent News, Aug 1: Kangana Ranaut, Hrithik Roshan’s Online Spat Goes Viral; Salman Khan Cuts Fee By Rs 50 Cr | Bollywood News নোয়াখালীর সমাবেশে প্রশাসনের শর্ত লঙ্ঘন করে উস্কানি ও মিথ্যাচার করেছে হেফাজত ও কওমীরা- দাবি হেযবুত তওহীদের রাষ্ট্রপতি কে হবেন সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
প্রচ্ছদ
প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

ডিএসএলআর প্রযুক্তির লেন্স নিয়ে আসছে আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ২ আগস্ট, ২০২৬
  • ৩০ সময় দেখুন
ডিএসএলআর প্রযুক্তির লেন্স নিয়ে আসছে আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স


আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স-এর মূল ক্যামেরায় বড় ধরনের যান্ত্রিক পরিবর্তন আনছে অ্যাপল। তাদের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের একটি সাম্প্রতিক গোপন তথ্য থেকে জানা গেছে, ডিভাইসটিতে যুক্ত হতে পারে ডিএসএলআর ক্যামেরার মতো ভ্যারিয়েবল অ্যাপারচার (পরিবর্তনশীল লেন্সের মুখ) প্রযুক্তি এবং সনির একদম নতুন ইমেজ সেন্সর। তবে টেক জায়ান্ট অ্যাপল এ বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বক্তব্য দেয়নি।

প্রাইমারি ক্যামেরায় কী কী বদলাচ্ছে?

নতুন সনি সেন্সর: গত সংস্করণের ‘সনি আইএমএক্স ৯০৩’-এর জায়গা দখল করতে যাচ্ছে সনি আইএমএক্স ৯০৫ সেন্সর। তবে এতে আগের মতো ১.২২ মাইক্রন পিক্সেল সাইজই বজায় থাকছে।

মেকানিক্যাল অ্যাপারচার: লিক হওয়া তথ্যে একটি বিশেষ ক্যালিব্রেশন ব্লকের উপস্থিতি দেখা গেছে, যার মানে হলো লেন্সের মুখ যান্ত্রিকভাবে ছোট-বড় করা সম্ভব হবে। অ্যাপলের ইতিহাসে এটিই হতে যাচ্ছে প্রথম পরিবর্তনশীল অ্যাপারচারযুক্ত ক্যামেরা।

ভ্যারিয়েবল অ্যাপারচার প্রযুক্তির সুবিধা

প্রথাগত আইফোনে নির্দিষ্ট অ্যাপারচার থাকায় লেন্সের আলো প্রবেশের পথ সবসময় একই মাপে থাকে। কিন্তু নতুন এই প্রযুক্তির ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী আলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে:

স্বল্প আলোতে চমৎকার পারফরম্যান্স: কম আলোতে লেন্সের মুখ বড় হয়ে পর্যাপ্ত আলো ঢুকতে সাহায্য করবে, ফলে রাতের ছবি হবে আরও নিখুঁত।

উজ্জ্বল আলো ও ভিডিওর গভীরতা: বেশি আলোতে লেন্সের মুখ ছোট করে ছবির স্পষ্টতা এবং গভীরতা বহুগুণ বাড়ানো যাবে। ভিডিও ধারণের সময়ও আলোর সঠিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা সহজ হবে।

সেকেন্ডারি ক্যামেরার সম্ভাব্য রূপরেখা

মূল ক্যামেরায় আমূল পরিবর্তন এলেও অন্যান্য লেন্সে বড় কোনো চমক থাকছে না বলেই মনে করা হচ্ছে। যেমন:

টেলিফটো ক্যামেরা: সনি আইএমএক্স ৯৭৩

আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরা: সনি আইএমএক্স ৯৭২

সেলফি/সামনের ক্যামেরা: সনি আইএমএক্স ৯১৪

লিডার (LiDAR) রিসিভার: সনি আইএমএক্স ৫৯১

বাজারে আসার নতুন সূচি

বছরের অন্যতম বহুল প্রতীক্ষিত এই প্রিমিয়াম হ্যান্ডসেটটির পর্দা উঠতে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের অপেক্ষা। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগেই, সম্ভবত ৮ বা ৯ সেপ্টেম্বর, আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স প্রকাশ পেতে পারে।

তবে এবার অ্যাপল পুরো সিরিজের উন্মোচন কৌশলে বড় ধরনের ভিন্নতা আনছে। ধারণা করা হচ্ছে, মূল আইফোন ১৮ এবং সাশ্রয়ী মডেল আইফোন ১৮ ই পেতে গ্রাহকদের আগামী বছরের বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ফলে সেপ্টেম্বরের মেগা ইভেন্টে শুধু আইফোন ১৮ প্রো, প্রো ম্যাক্স এবং অ্যাপলের বহুপ্রতীক্ষিত প্রথম ভাঁজযোগ্য (ফোল্ডেবল) আইফোন আত্মপ্রকাশ করতে পারে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কালিয়াকৈরে ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে বকনা গরু বিতরণ অনুষ্ঠিত

কালিয়াকৈরে ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে বকনা গরু বিতরণ অনুষ্ঠিত

জেসিআই ঢাকা ডাইনামিকের সহ-আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘৩য় সামার স্পিড স্কেটিং ম্যারাথন–২০২৬’

জেসিআই ঢাকা ডাইনামিকের সহ-আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘৩য় সামার স্পিড স্কেটিং ম্যারাথন–২০২৬’

ঢাকায় আসছেন মার্কিন নৌ কমান্ডার

ঢাকায় আসছেন মার্কিন নৌ কমান্ডার

Top Ent News, Aug 1: Kangana Ranaut, Hrithik Roshan’s Online Spat Goes Viral; Salman Khan Cuts Fee By Rs 50 Cr | Bollywood News

Top Ent News, Aug 1: Kangana Ranaut, Hrithik Roshan’s Online Spat Goes Viral; Salman Khan Cuts Fee By Rs 50 Cr | Bollywood News

নোয়াখালীর সমাবেশে প্রশাসনের শর্ত লঙ্ঘন করে উস্কানি ও মিথ্যাচার করেছে হেফাজত ও কওমীরা- দাবি হেযবুত তওহীদের

নোয়াখালীর সমাবেশে প্রশাসনের শর্ত লঙ্ঘন করে উস্কানি ও মিথ্যাচার করেছে হেফাজত ও কওমীরা- দাবি হেযবুত তওহীদের

রাষ্ট্রপতি কে হবেন সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

রাষ্ট্রপতি কে হবেন সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

কালিয়াকৈরে ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে বকনা গরু বিতরণ অনুষ্ঠিত
কালিয়াকৈরে ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে বকনা গরু বিতরণ অনুষ্ঠিত
ডিএসএলআর প্রযুক্তির লেন্স নিয়ে আসছে আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স
ডিএসএলআর প্রযুক্তির লেন্স নিয়ে আসছে আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স
হামের উপসর্গে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১১৩৭
হামের উপসর্গে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১১৩৭
জেসিআই ঢাকা ডাইনামিকের সহ-আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘৩য় সামার স্পিড স্কেটিং ম্যারাথন–২০২৬’
জেসিআই ঢাকা ডাইনামিকের সহ-আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘৩য় সামার স্পিড স্কেটিং ম্যারাথন–২০২৬’
ঢাকায় আসছেন মার্কিন নৌ কমান্ডার
ঢাকায় আসছেন মার্কিন নৌ কমান্ডার
বাকৃবিতে মেসেঞ্জার গ্রুপে কথা কাটাকাটির জেরে সংঘর্ষ, আহত ৪
বাকৃবিতে মেসেঞ্জার গ্রুপে কথা কাটাকাটির জেরে সংঘর্ষ, আহত ৪
Cristiano Ronaldo leaves one-word comment to viral Instagram reel hailing him as most famous athlete in history | Football News
Cristiano Ronaldo leaves one-word comment to viral Instagram reel hailing him as most famous athlete in history | Football News
Top Ent News, Aug 1: Kangana Ranaut, Hrithik Roshan’s Online Spat Goes Viral; Salman Khan Cuts Fee By Rs 50 Cr | Bollywood News
Top Ent News, Aug 1: Kangana Ranaut, Hrithik Roshan’s Online Spat Goes Viral; Salman Khan Cuts Fee By Rs 50 Cr | Bollywood News
নোয়াখালীর সমাবেশে প্রশাসনের শর্ত লঙ্ঘন করে উস্কানি ও মিথ্যাচার করেছে হেফাজত ও কওমীরা- দাবি হেযবুত তওহীদের
নোয়াখালীর সমাবেশে প্রশাসনের শর্ত লঙ্ঘন করে উস্কানি ও মিথ্যাচার করেছে হেফাজত ও কওমীরা- দাবি হেযবুত তওহীদের
রাষ্ট্রপতি কে হবেন সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
রাষ্ট্রপতি কে হবেন সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
নোয়াখালীর সমাবেশে প্রশাসনের শর্ত লঙ্ঘন করে উস্কানি ও মিথ্যাচার করেছে হেফাজত ও কওমীরা- দাবি হেযবুত তওহীদের
নোয়াখালীর সমাবেশে প্রশাসনের শর্ত লঙ্ঘন করে উস্কানি ও মিথ্যাচার করেছে হেফাজত ও কওমীরা- দাবি হেযবুত তওহীদের
CWG 2026: India’s finest day in Glasgow yet! Six medals, 10 boxing finalists and 23-medal tally secured | Commonwealth Games News
CWG 2026: India’s finest day in Glasgow yet! Six medals, 10 boxing finalists and 23-medal tally secured | Commonwealth Games News
Top Ent News, July 31: Jana Nayagan Hit By Cauvery Protests In Karnataka, Ramayana Trailer Finds Fans In Pakistan | Bollywood News
Top Ent News, July 31: Jana Nayagan Hit By Cauvery Protests In Karnataka, Ramayana Trailer Finds Fans In Pakistan | Bollywood News
সার্জিও গরের বাংলাদেশ সফর শেষ, সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার
সার্জিও গরের বাংলাদেশ সফর শেষ, সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার
Top Ent News, Aug 1: Kangana Ranaut, Hrithik Roshan’s Online Spat Goes Viral; Salman Khan Cuts Fee By Rs 50 Cr | Bollywood News
Top Ent News, Aug 1: Kangana Ranaut, Hrithik Roshan’s Online Spat Goes Viral; Salman Khan Cuts Fee By Rs 50 Cr | Bollywood News
Cristiano Ronaldo leaves one-word comment to viral Instagram reel hailing him as most famous athlete in history | Football News
Cristiano Ronaldo leaves one-word comment to viral Instagram reel hailing him as most famous athlete in history | Football News
শিশুদের মাতৃদুগ্ধ নিশ্চিতে সারাবছর সচেতনতা কার্যক্রমের নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
শিশুদের মাতৃদুগ্ধ নিশ্চিতে সারাবছর সচেতনতা কার্যক্রমের নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
জেসিআই ঢাকা ডাইনামিকের সহ-আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘৩য় সামার স্পিড স্কেটিং ম্যারাথন–২০২৬’
জেসিআই ঢাকা ডাইনামিকের সহ-আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘৩য় সামার স্পিড স্কেটিং ম্যারাথন–২০২৬’
রাষ্ট্রপতি কে হবেন সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
রাষ্ট্রপতি কে হবেন সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
হামের উপসর্গে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১১৩৭
হামের উপসর্গে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১১৩৭
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom