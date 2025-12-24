বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:৪২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
কালিয়াকৈরে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মাঝে চাল বিতরণ করা হয় কোটা ও বৈষম্যের মাধ্যমে বাঙালিদের পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে : হাবীব আজম ডেলিভারিম্যানের ওপর হামলার প্রতিবাদে নাগরপুরে মানববন্ধন সোহেল খানের পরিচালনায় ‘কথা দিয়া যাও’ Year Ender 2025: Netflix’s Most Talked-About Releases Ashes Storm: Ben Stokes backs England players as drinking claims cast shadow over Melbourne Test | Cricket News Kartik Aaryan Gets Trolled As Saat Samundar Paar 2.0 Gets A Thumbs Down From Netizens; Why It Failed তারেক রহমান দেশে ফিরে আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন: সালাহউদ্দিন Ashes: England’s woes worsen as Jofra Archer ruled out of the series | Cricket News এনআরবিসি ব্যাংকে কোম্পানি সচিব নিয়োগ – Corporate Sangbad
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ডেলিভারিম্যানের ওপর হামলার প্রতিবাদে নাগরপুরে মানববন্ধন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১৪ সময় দেখুন
ডেলিভারিম্যানের ওপর হামলার প্রতিবাদে নাগরপুরে মানববন্ধন

গোপাল সরকার, নাগরপুর প্রতিনিধি: ডেলিভারি সংক্রান্ত একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রাণ কোম্পানির এক ডেলিভারিম্যানের ওপর বর্বর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) নাগরপুর উপজেলা গেটের সামনে এই মানববন্ধনের আয়োজন করে নাগরপুর উপজেলার সকল বিক্রয় প্রতিনিধিগণ। মানববন্ধনে নাগরপুর বিক্রয় সমিতির সভাপতি মোঃ আনিসুর রহমান ও সেক্রেটারি মোঃ রমজান আলীর নেতৃত্বে সকল বিক্রয় প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।
মানববন্ধনে উপস্থিত বিক্রয় প্রতিনিধিরা জানান, প্রাণ কোম্পানির ডেলিভারিম্যান আরীফুর রহমান ডেলিভারি কার্যক্রম শেষে ফেরার পথে হামলার শিকার হন। অভিযোগ রয়েছে, চৌহালী থানার আওতাধীন এসআর কাম ডিলার আরিফ, শরীফ ও ইউসুফ পূর্বপরিকল্পিতভাবে তার ওপর হামলা চালায়।

হামলার একপর্যায়ে ডেলিভারিম্যানকে শারীরিকভাবে আহত করার পাশাপাশি তার গাড়ি থেকে প্রায় ৮০ হাজার টাকার মালামাল এবং নগদ ৩০ হাজার টাকা জোরপূর্বক নিয়ে রেখে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করা হয়।

বক্তারা বলেন, এ ধরনের ন্যাক্কারজনক হামলা একজন শ্রমজীবী মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি এবং একই সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পরিবেশকে চরমভাবে ব্যাহত করছে। দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে এ ধরনের অপরাধ আরও বাড়তে পারে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, দোষীদের গ্রেপ্তার, লুটকৃত মালামাল ও অর্থ ফেরতসহ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোর দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি প্রশাসনের কার্যকর হস্তক্ষেপ কামনা করেন মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কালিয়াকৈরে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মাঝে চাল বিতরণ করা হয়

কালিয়াকৈরে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মাঝে চাল বিতরণ করা হয়

কোটা ও বৈষম্যের মাধ্যমে বাঙালিদের পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে : হাবীব আজম

কোটা ও বৈষম্যের মাধ্যমে বাঙালিদের পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে : হাবীব আজম

সোহেল খানের পরিচালনায় ‘কথা দিয়া যাও’

সোহেল খানের পরিচালনায় ‘কথা দিয়া যাও’

Year Ender 2025: Netflix’s Most Talked-About Releases

Year Ender 2025: Netflix’s Most Talked-About Releases

Kartik Aaryan Gets Trolled As Saat Samundar Paar 2.0 Gets A Thumbs Down From Netizens; Why It Failed

Kartik Aaryan Gets Trolled As Saat Samundar Paar 2.0 Gets A Thumbs Down From Netizens; Why It Failed

তারেক রহমান দেশে ফিরে আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন: সালাহউদ্দিন

তারেক রহমান দেশে ফিরে আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন: সালাহউদ্দিন

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST