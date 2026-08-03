ঢাবিতে গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের স্মরণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

ঢাবি: জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (৩ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলকে ৫০০টি চারাগাছ উপহার দেন।
কর্মসূচিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোজাদ্দেদী আলফেসানী।
অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের ঢাকা সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপনসহ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
নাহিদুজ্জামান শিপন বলেন , জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন এই ৩ আগস্ট। এ দিন শহীদ মিনার থেকে এক দফা ঘোষণা করা হয়েছিল। এমন দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি গাছ লাগানোর অংশ হিসেবে ঢাকা দক্ষিণ প্রশাসক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলকে ৫০০ গাছ উপহার দেন। এ গাছগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ইনস্টিটিউশন সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রাঙ্গণে রোপন করা হবে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে।