ঢাবি সাংস্কৃতিক সংসদ’র নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা

  আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারী, ২০২৬
ঢাবি সাংস্কৃতিক সংসদ’র নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা


ঢাবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসিভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক সংসদ’ এর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা হয়েছে।

শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি)এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়, গতকাল বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৬-২৭) ঘোষণা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী আতিকুর রহমান ত্বহা সভাপতি ও তথ্য ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী স্মীতা পুরকায়স্থ কে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করে নতুন এই কার্যনির্বাহী কমিটি প্রকাশ করেন সংগঠনটির মডারেটর ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. রাশেদা রওনক খান।





