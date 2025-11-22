রবিবার, ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ০২:০৮ পূর্বাহ্ন
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা! পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে অসংগতি থাকায় শান্তির বদলে অশান্তি বেড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে চু‌ক্তি-৯৭ আ‌দ্যোপান্ত শীর্ষক গোল‌টে‌বিল আলোচনা সভায় বক্তারা বিএনপি'র এমপি প্রার্থী আজম খানের বিরুদ্ধে ভূঞাপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিক্ষোভ কুষ্টিয়া দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক আটক কর্ণফুলীর খোয়াজনগরে জামায়াতে ইসলামীর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত দৌলতপুরে চিচিঙ্গা চাষে বাজিমাত ৫৫৬ তম নানক জয়ন্তী চট্টগ্রাম ও ঢাকায় সাড়ম্বরে পালিত শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব 'গুর পরব' জামায়াত নেতার শোডাউনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্কে কপ৩০-এ অচলাবস্থা রাজধানীর আলিয়া মাদরাসায় সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

দৌলতপুরে চিচিঙ্গা চাষে বাজিমাত

  আপডেট সময়: রবিবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২৫
দৌলতপুরে চিচিঙ্গা চাষে বাজিমাত

দৌলতপুর(কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার গরুড়া গ্রামের কৃষক এনামুল হক মাচা পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের চিচিঙ্গা চাষ করে ভালো লাভ করছেন। পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এই সবজি নিজের জেলায় চাহিদা পূরণ ছাড়াও ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করছেন। ভালো ফলন ও বাজার দর পেয়ে তিনি খুশি। পৌনে ২ বিঘা জমিতে মাচা তৈরি করে মালচিং পদ্ধতি ও ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে চিচিঙ্গা চাষ করছেন এনামুল। মাত্র ৩০ হাজার টাকা খরচ করে তিনি আনুমানিক দুই লাখ টাকা লাভের আশা করছেন।

উপজেলার গরুড়া ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো:ফজলুল হক জানান,কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে বিষমুক্ত পদ্ধতিতে চিচিঙ্গা চাষের জন্য সার্বক্ষণিক তদারকি করা হচ্ছে। এর ফলে আশেপাশের কৃষকরাও চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী তারিকুল ইসলাম বলেন, স্বাদ ও পুষ্টিগুণে ভরপুর এই সবজি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় ভালো দামে বিক্রি হচ্ছে। কৃষক এনামুল হক জানান, এ বছর অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে সব ধরনের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে নিজ উদ্যোগে মালচিং পদ্ধতি ও ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে বিষমুক্ত চিচিঙ্গা চাষে লাভবান হয়েছেন। তিনি বলেন, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে চিচিঙ্গা রোপণ করা হয়েছিল এবং ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে সংগ্রহ শুরু হয়। বিষমুক্ত হওয়ার কারণে এর চাহিদা বেশি। দৌলতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহানা পারভীন বলেন, চিচিঙ্গা পুষ্টিসমৃদ্ধ সবজি, যা ওজন কমানো, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক। স্বল্প সময় ও খরচে কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন। আশা করা যাচ্ছে,আগামীতে আরও বেশি কৃষক চিচিঙ্গা চাষ করবেন।তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দৌলতপুরে প্রায় ৩০ হেক্টর জমিতে চিচিঙ্গা চাষ হয়েছে।

টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা!

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে অসংগতি থাকায় শান্তির বদলে অশান্তি বেড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে চু‌ক্তি-৯৭ আ‌দ্যোপান্ত শীর্ষক গোল‌টে‌বিল আলোচনা সভায় বক্তারা

বিএনপি’র এমপি প্রার্থী আজম খানের বিরুদ্ধে ভূঞাপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিক্ষোভ

কুষ্টিয়া দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক আটক

কর্ণফুলীর খোয়াজনগরে জামায়াতে ইসলামীর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

৫৫৬ তম নানক জয়ন্তী চট্টগ্রাম ও ঢাকায় সাড়ম্বরে পালিত শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ‘গুর পরব’

টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা!
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে অসংগতি থাকায় শান্তির বদলে অশান্তি বেড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে চু‌ক্তি-৯৭ আ‌দ্যোপান্ত শীর্ষক গোল‌টে‌বিল আলোচনা সভায় বক্তারা
বিএনপি’র এমপি প্রার্থী আজম খানের বিরুদ্ধে ভূঞাপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিক্ষোভ
কুষ্টিয়া দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক আটক
কর্ণফুলীর খোয়াজনগরে জামায়াতে ইসলামীর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত
দৌলতপুরে চিচিঙ্গা চাষে বাজিমাত
৫৫৬ তম নানক জয়ন্তী চট্টগ্রাম ও ঢাকায় সাড়ম্বরে পালিত শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ‘গুর পরব’
জামায়াত নেতার শোডাউনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত
জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্কে কপ৩০-এ অচলাবস্থা
রাজধানীর আলিয়া মাদরাসায় সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
