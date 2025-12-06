শনিবার, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:১৯ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

দৌলতপুরে বিষাক্ত স্পিরিট পানে কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু

  • আপডেট সময়: শনিবার, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫
দৌলতপুরে বিষাক্ত স্পিরিট পানে কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু

দৌলতপুর(কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিষাক্ স্পিরিট পানে হাকিম আহমেদ (২০) নামে এক কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। হাকিমের বন্ধু হযরত উদ্দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর ) রাতে তাকে অসুস্থ অবস্থায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই তার মৃত্যু হয়। চিকিৎসকরা নিশ্চিত করে জানান, অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানে পয়জনিংয়ের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে।
এ ঘটনায় তার বন্ধু হযরত উদ্দিন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি আছে। নিহত হাকিম আহমেদ খলিসাকুন্ডি ডিগ্রী কলেজের ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার্থী এবং দৌলতপুর উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের চকঘোগা পূর্বপাড়ার মোঃ হাসিবুল ইসলামের ছেলে। অসুস্থ অপরজন হলেন মোঃ হয়রত উদ্দিন (২০)। সে একই গ্রামের বিছার উদ্দিনের ছেলে।
নিহত শিক্ষার্থীর চাচাতো ভাই মাসুম জানান, হাকিম তার এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় গ্রামের একটি লিচু বাগানে বসে বিষাক্ত অ্যালকোহল পান করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তাদের দৌলতপুর হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাকিমের মৃত্যু হয়। এবং তার বন্ধু হযরত উদ্দিন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে

