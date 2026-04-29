দৌলতপুরে সন্ত্রাসী হামলায় গ্রাম ডাক্তার জাহাঙ্গীর আহত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
দৌলতপুর(কুষ্টিয়া)প্রতিনিধি
ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আল্লারদর্গা জয়ভোগা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ ফজলুল হকের পুত্র, ডাক্তার বেলাল হোসেন ও ডাক্তার রইচ উজ্জামান এর ভাই গ্রাম ডাক্তার জাহাঙ্গীর আলম ও বিশিষ্ট ওষধ ব্যবসায়ী আবু আল্লারদর্গা বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে জয়ভোগা ৪ রাস্তা মোড়ে সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়েছেন।
এলাকাবাসী জানায়, গত ২৮ এপ্রিল রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। জাহাঙ্গীরের ভাই আবু জানায় পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে এবং পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এলাকার জয়ভোগা গ্রামের আবু হানিফের ছেলে চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাহাথির (২৪) ও মাহি (২০), নাহারুলের ছেলে রকিব (২২) ও রকি (২০),একই গ্রামের ছিয়াদের ছেলে রাজিব (২০), আমদহ বোর্ড পাড়া গ্রামের শাজাহানের ছেলে সুমন (২৫) তাদের দুই ভাইকে বাড়ী ফেরার পথে গতি রোধ করে এবং পুর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মেরে ফেলার উদ্দ্যেশে সন্ত্রাসীরা হাত পুড়াল, হাতুরী, রড দিয়ে এলোপাথারী কুপাতে থাকে। তাদের আত্বচিৎকারে এলাকার লোকজন এগিয়ে আসলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। এলাকাবাসী তাদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে জাহাঙ্গীরকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তার অবস্থা আশংখ্যা জনক। এদিকে আবু নিজে বাদী হয়ে ৬ জন এজাহার ভ’ক্ত ও অজ্ঞাত ৪/৫ জন কে আসামী করে দৌলতপুর থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছে।

এই বিভাগের আরও খবর
উপকূলবাসীকে রক্ষায় সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে — পানিসম্পদ মন্ত্রী

উপকূলবাসীকে রক্ষায় সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে — পানিসম্পদ মন্ত্রী

কর্ণফুলীতে দেয়াল ধসে নিহত ১, আহত ৩

কর্ণফুলীতে দেয়াল ধসে নিহত ১, আহত ৩

কর্ণফুলীতে ভুয়া অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অপপ্রচারের শিকার শেখ মুহাম্মদ

কর্ণফুলীতে ভুয়া অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অপপ্রচারের শিকার শেখ মুহাম্মদ

ভূঞাপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীকে ধর্ষণ করে হাত পা বেধে ফেলে যায় ধান ক্ষেতে

Farhan Akhtar Reacts To Don 3 Controversy; Deepika Padukone Makes First Appearance After Pregnancy Announcement | Bollywood News

Farhan Akhtar Reacts To Don 3 Controversy; Deepika Padukone Makes First Appearance After Pregnancy Announcement | Bollywood News

কালিয়াকৈরে ট্রাক উদ্ধার, ৫৯০ বস্তা চাউল সহ আটক -২

কালিয়াকৈরে ট্রাক উদ্ধার, ৫৯০ বস্তা চাউল সহ আটক -২

উপকূলবাসীকে রক্ষায় সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে — পানিসম্পদ মন্ত্রী
উপকূলবাসীকে রক্ষায় সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে — পানিসম্পদ মন্ত্রী
কর্ণফুলীতে দেয়াল ধসে নিহত ১, আহত ৩
কর্ণফুলীতে দেয়াল ধসে নিহত ১, আহত ৩
দৌলতপুরে সন্ত্রাসী হামলায় গ্রাম ডাক্তার জাহাঙ্গীর আহত
দৌলতপুরে সন্ত্রাসী হামলায় গ্রাম ডাক্তার জাহাঙ্গীর আহত
Another day, another record! Vaibhav Sooryavanshi scripts IPL history, becomes fastest to … | Cricket News
Another day, another record! Vaibhav Sooryavanshi scripts IPL history, becomes fastest to … | Cricket News
কর্ণফুলীতে ভুয়া অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অপপ্রচারের শিকার শেখ মুহাম্মদ
কর্ণফুলীতে ভুয়া অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অপপ্রচারের শিকার শেখ মুহাম্মদ
ভূঞাপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীকে ধর্ষণ করে হাত পা বেধে ফেলে যায় ধান ক্ষেতে
Farhan Akhtar Reacts To Don 3 Controversy; Deepika Padukone Makes First Appearance After Pregnancy Announcement | Bollywood News
Farhan Akhtar Reacts To Don 3 Controversy; Deepika Padukone Makes First Appearance After Pregnancy Announcement | Bollywood News
কালিয়াকৈরে ট্রাক উদ্ধার, ৫৯০ বস্তা চাউল সহ আটক -২
কালিয়াকৈরে ট্রাক উদ্ধার, ৫৯০ বস্তা চাউল সহ আটক -২
কালিয়াকৈরে স্ত্রীর করা নির্যাতন মামলায় আবু তালহা আটক
কালিয়াকৈরে স্ত্রীর করা নির্যাতন মামলায় আবু তালহা আটক
ন্যায়বিচারের বার্তা নিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে লিগ্যাল এইড দিবস পালিত
ন্যায়বিচারের বার্তা নিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে লিগ্যাল এইড দিবস পালিত
বকশীবাজার খানকাহ: পুরান ঢাকার সুফি ঐতিহ্যের জীবন্ত স্মারক
বকশীবাজার খানকাহ: পুরান ঢাকার সুফি ঐতিহ্যের জীবন্ত স্মারক
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজারের রামুতে এমআরএ’র উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের গণশুনানি অনুষ্ঠিত
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
টাঙ্গাইলে বিয়ের প্রলোভনে এক তরুণীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ ইমামের বিরুদ্ধে
টাঙ্গাইলে বিয়ের প্রলোভনে এক তরুণীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ ইমামের বিরুদ্ধে
সাফ জয়ী অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলকে জামায়াত আমিরের অভিনন্দন
সাফ জয়ী অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলকে জামায়াত আমিরের অভিনন্দন
‘দলের কাউন্সিল করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে’
‘দলের কাউন্সিল করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে’
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
