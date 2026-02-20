শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১১:৪৯ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
মৌলভীবাজারে ৬০৩ টি বিদ্যালয়ে নেই”শহিদ মিনার” বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে চা শ্রমিকদের ওপর মামলার নির্দেশনা স্থগিত নাগরপুরে শ্যালকের লাঠির আঘাতে ভগ্নিপতি নিহত; থানায় মামলা দায়ের দৌলতপুরে সরকারী জমিতে স্থাপনা নির্মানের চেষ্টা, এলাকাবাসির বাধা হাকালুকি হাওরে পুরোনো পরিবেশে ফিরে নিতে চায় দৌলতপুরে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাজার মনিটরিং শেরপুরে জমি নিয়ে বিরোধে হামলা ও লুটপাট, আহত ৫ /দুই সপ্তাহেও রেকর্ড হয়নি মামলা বিয়ের জন্য চীনা তরুণী মৌলভীবাজারে When Salim Khan Recalled Split With Javed Akhtar: ‘I Got Up, Shook Hands…’ | Bollywood News দোকানে হামলা-ভাঙচুর অভিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেফতার, দল থেকেও বহিষ্কার
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

দৌলতপুরে সরকারী জমিতে স্থাপনা নির্মানের চেষ্টা, এলাকাবাসির বাধা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৫৪ সময় দেখুন
দৌলতপুরে সরকারী জমিতে স্থাপনা নির্মানের চেষ্টা, এলাকাবাসির বাধা

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ:

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সরকারী খাস জমিতে স্থাপনা নির্মানের চেষ্টার অভিযোগ বিএনপি থেকে সদ্য বহিস্কৃত বিতর্কিত নেতা নুরুজ্জামান হাবলু মোল্লার বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে হাবলু মোল্লা তার লোকজন নিয়ে উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের বড়গাংদিয়া বাজারের পাশে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমেপ্লেক্সের পাশে জেলা পরিষদের ওই জমি দখলের চেষ্টা করেন বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন। এ সময় এলাকাবাসী বাধা দিলে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। খবর পেয়ে দৌলতপুর থানা পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বভাবিক করেন।পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বড়গাংদিয়া বাজারের পাশে জেলা পরিষদের প্রায় ১৬ কাঠা খাস জমি রয়েছে। এ জমিতে এলাকাবাসী সম্বিলিত ভাবে বাজারের কাজে ব্যবহার করেন। দুরদুরান্ত থেকে ওই বাজারে আসা ক্রেতা-বিক্রেতা ভ্যান-সাইকেলও রাখেন ওই জমিতে। ওই জমির মালিকানা দাবী করে দখলের উদ্দেশ্যে (বিল্ডিং করার জন্য) শুক্রবার সকালে ওই জমিতে সার্ভেয়ার নিয়ে যায় নুরুজ্জামান হাবলু মোল্লার লোকজন। এ সময় বাজার কমিটির সভাপতি বাদশাসহ এলাকাবাসী বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। খবর পেয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন। এ বিষয়ে নুরুজ্জামান হাবলু মোল্লার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তা সম্ভব হয়নি।বড়গাংদিয়া বাজার কমিটির সভাপতি বাদশা আলী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় জনগণের স্বার্থে জমিটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করে নুরুজ্জামান হাবলু মোল্লা ওই জমি দখল করে বিল্ডিং করার পায়তারা করছেন। বিল্ডিং নির্মান হলে এখানে আর বাজার বসার কোন জায়গা থাকবে না। তাই এলাকাবাসী বাধা দেয়া।দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফুর রহমান বলেন, জেলা পরিষদের একটি জমিকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়ে আমরা সেখানে গিয়ে পরিস্থিত স্বাভাবিক করি। জেলা পরিষদ ওই জমিটি ১৬ জনের নামে বরাদ্দ দিয়েছে বলে মৌখিক ভাবে শুনেছি। শুক্রবার সার্ভেয়ার দিয়ে ওই জমি মাপতে গেলে উত্তেজনা দেখা দেয়। বর্তমানে সেখানে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিন্দ্য গুহ্য বলেন, জমিটি জেলা পরিষদের। তবে কার কার নামে তা বর্দ্দা দেয়া হয়েছে তা নথি দেখে বলা যাবে। বরাদ্দ পেলেও ওই জমিতে এলাকার মানুসের স্বার্থ জড়িত রয়েছে কিনা সে বিষয়েও খোজখবর নেয়া হবে। এলাকার শান্তি শৃংখলা বিঘিœত না হয় সে মোতাবেক পরবর্তি পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
মৌলভীবাজারে ৬০৩ টি বিদ্যালয়ে নেই”শহিদ মিনার”

মৌলভীবাজারে ৬০৩ টি বিদ্যালয়ে নেই”শহিদ মিনার”

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে চা শ্রমিকদের ওপর মামলার নির্দেশনা স্থগিত

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে চা শ্রমিকদের ওপর মামলার নির্দেশনা স্থগিত

নাগরপুরে শ্যালকের লাঠির আঘাতে ভগ্নিপতি নিহত; থানায় মামলা দায়ের

নাগরপুরে শ্যালকের লাঠির আঘাতে ভগ্নিপতি নিহত; থানায় মামলা দায়ের

হাকালুকি হাওরে পুরোনো পরিবেশে ফিরে নিতে চায়

হাকালুকি হাওরে পুরোনো পরিবেশে ফিরে নিতে চায়

দৌলতপুরে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাজার মনিটরিং

দৌলতপুরে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাজার মনিটরিং

শেরপুরে জমি নিয়ে বিরোধে হামলা ও লুটপাট, আহত ৫ /দুই সপ্তাহেও রেকর্ড হয়নি মামলা

শেরপুরে জমি নিয়ে বিরোধে হামলা ও লুটপাট, আহত ৫ /দুই সপ্তাহেও রেকর্ড হয়নি মামলা

মৌলভীবাজারে ৬০৩ টি বিদ্যালয়ে নেই”শহিদ মিনার”
মৌলভীবাজারে ৬০৩ টি বিদ্যালয়ে নেই”শহিদ মিনার”
বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে চা শ্রমিকদের ওপর মামলার নির্দেশনা স্থগিত
বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে চা শ্রমিকদের ওপর মামলার নির্দেশনা স্থগিত
নাগরপুরে শ্যালকের লাঠির আঘাতে ভগ্নিপতি নিহত; থানায় মামলা দায়ের
নাগরপুরে শ্যালকের লাঠির আঘাতে ভগ্নিপতি নিহত; থানায় মামলা দায়ের
দৌলতপুরে সরকারী জমিতে স্থাপনা নির্মানের চেষ্টা, এলাকাবাসির বাধা
দৌলতপুরে সরকারী জমিতে স্থাপনা নির্মানের চেষ্টা, এলাকাবাসির বাধা
হাকালুকি হাওরে পুরোনো পরিবেশে ফিরে নিতে চায়
হাকালুকি হাওরে পুরোনো পরিবেশে ফিরে নিতে চায়
দৌলতপুরে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাজার মনিটরিং
দৌলতপুরে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাজার মনিটরিং
শেরপুরে জমি নিয়ে বিরোধে হামলা ও লুটপাট, আহত ৫ /দুই সপ্তাহেও রেকর্ড হয়নি মামলা
শেরপুরে জমি নিয়ে বিরোধে হামলা ও লুটপাট, আহত ৫ /দুই সপ্তাহেও রেকর্ড হয়নি মামলা
বিয়ের জন্য চীনা তরুণী মৌলভীবাজারে
বিয়ের জন্য চীনা তরুণী মৌলভীবাজারে
When Salim Khan Recalled Split With Javed Akhtar: ‘I Got Up, Shook Hands…’ | Bollywood News
When Salim Khan Recalled Split With Javed Akhtar: ‘I Got Up, Shook Hands…’ | Bollywood News
দোকানে হামলা-ভাঙচুর অভিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেফতার, দল থেকেও বহিষ্কার
দোকানে হামলা-ভাঙচুর অভিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেফতার, দল থেকেও বহিষ্কার
ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা
চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে কি কি পাচ্ছেন?
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে কি কি পাচ্ছেন?
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
জামালপুর-৪ আসনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, কোনো কেন্দ্রেই হারেননি বিএনপির শামীম
জামালপুর-৪ আসনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, কোনো কেন্দ্রেই হারেননি বিএনপির শামীম
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
চট্টগ্রাম-১৩ আসনের এমপি সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী করার দাবি
চট্টগ্রাম-১৩ আসনের এমপি সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী করার দাবি
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST