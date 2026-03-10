বৃহস্পতিবার, ১২ মার্চ ২০২৬, ০২:৫৩ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
কুলাউড়ায় র‍্যাব ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে সোয়া ২ লাখ টাকা জরিমানা Billie Eilish In Talks To Make Hollywood Debut In Sarah Polley’s The Bell Jar Film Adaptation | Hollywood News Kiran George stuns former world champion Loh Kean Yew at Swiss Open badminton tournament | Badminton News জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে জামায়াতের সম্ভাব্য ১২ নারী নিখোঁজের ১দিন পর রিপনের লাশ নদীর পাড় থেকে উদ্ধার Bon Jovi Biopic In The Works At Universal After Studio Wins Major Bidding War | Hollywood News বাকেরগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যানের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ!থানা ঘেরাও কমলগঞ্জে কোরআন অবমাননার অভিযোগে মিলনকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে ভূঞাপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত! নবাবগঞ্জে ৫৪৯ নারী পেলেন ফ্যামিলি কার্ড
প্রচ্ছদ
নারী ও শিশু, সর্বশেষ সংবাদ

নবাবগঞ্জে ৫৪৯ নারী পেলেন ফ্যামিলি কার্ড

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১০ মার্চ, ২০২৬
  • ৫৬ সময় দেখুন
নবাবগঞ্জে ৫৪৯ নারী পেলেন ফ্যামিলি কার্ড


গোলাম মোস্তাফিজার রহমান মিলন, হিলি দিনাজপুর প্রতিনিধি ::

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলায় সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সহায়তার লক্ষ্যে ৫৪৯ জন নারীকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বিকেলে উপজেলার জয়পুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে নারীরা ন্যায্যমূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন, যা তাদের পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হিসেবে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে এলাকার অনেক অসচ্ছল নারী ও তাদের পরিবার উপকৃত হবে।

উল্লেখ্য, নবাবগঞ্জ উপজেলার জয়পুর ইউনিয়নে প্রথম ধাপে ৫৪৯ জন নারীর মাঝে এই ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।


Print Friendly, PDF & Email



Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর

কুলাউড়ায় র‍্যাব ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে সোয়া ২ লাখ টাকা জরিমানা

Billie Eilish In Talks To Make Hollywood Debut In Sarah Polley’s The Bell Jar Film Adaptation | Hollywood News

Billie Eilish In Talks To Make Hollywood Debut In Sarah Polley’s The Bell Jar Film Adaptation | Hollywood News

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে জামায়াতের সম্ভাব্য ১২ নারী

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে জামায়াতের সম্ভাব্য ১২ নারী

নিখোঁজের ১দিন পর রিপনের লাশ নদীর পাড় থেকে উদ্ধার

নিখোঁজের ১দিন পর রিপনের লাশ নদীর পাড় থেকে উদ্ধার

Bon Jovi Biopic In The Works At Universal After Studio Wins Major Bidding War | Hollywood News

Bon Jovi Biopic In The Works At Universal After Studio Wins Major Bidding War | Hollywood News

বাকেরগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যানের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ!থানা ঘেরাও

বাকেরগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যানের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ!থানা ঘেরাও

শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি
শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি
শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট,যুবসেনা ও ছাত্রসেনার বদর দিবস পালিত
শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট,যুবসেনা ও ছাত্রসেনার বদর দিবস পালিত
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
ভূঞাপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত!
ভূঞাপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত!
IPYG, Monthly Diary Meet Up: Nine Partnerships Signed Across India and Bangladesh
IPYG, Monthly Diary Meet Up: Nine Partnerships Signed Across India and Bangladesh
ভূঞাপুরে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
ভূঞাপুরে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে পঁচা মাংস বিক্রির অভিযোগে প্রতিষ্ঠান সিলগালা
আমি প্রমাণ করতে পারব আপনারা কারচুপি করেছেন: মির্জা আব্বাস
আমি প্রমাণ করতে পারব আপনারা কারচুপি করেছেন: মির্জা আব্বাস
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
শ্রীমঙ্গলে ৪৫পিস ইয়াবাসহ কারবারি আটক
শ্রীমঙ্গলে ৪৫পিস ইয়াবাসহ কারবারি আটক
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST