নিজস্ব ডাটা সেন্টার নির্মাণে ‘টেল টেলস’র সঙ্গে আইসিসি’র চুক্তি স্বাক্ষর

ঢাকা: আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড নিজস্ব ডাটা সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে ‘টেল টেলস’র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাজধানীর পল্লবীতে আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেডের নিজস্ব কার্যালয় এসএন সেন্টারে এই চুক্তি সই হয়।
আইসিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইফুল ইসলাম সিদ্দিক এবং ‘টেল টেলস’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক সজল আহমেদ নিজ নিজ কোম্পানির পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
জানা গেছে, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে এই ডাটা সেন্টার চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। মিরপুর এলাকায় প্রথম এ রকম একটি অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার তৈরি হচ্ছে।
এর মাধ্যমে আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড কো-লোকেশন, ক্লাউড কম্পিউটিং ও হোস্টিং সার্ভিস বাণিজ্যিকভাবে শুরু করতে যাচ্ছে।