বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারী ২০২৬, ১২:৪৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Meghan Trainor On Choosing Surrogacy For Baby No. 3: ‘Not Something To Whisper About’ | Hollywood News নিরাপত্তা ঝুঁকিতে গানম্যান চাইলেন হান্নান মাসউদ Sachin Tendulkar, VVS Laxman, Dravid, Jaffer… and everyone else: When ‘blood spread at crease’ and Ganguly used all 11 players as bowlers in Test | Cricket News Aamir Khan Says He Is ‘Already Married’ To GF Gauri; Sunjay Kapur’s Mother Moves Delhi HC | Bollywood News Bigg Boss 18’s Edin Rose On Her Dance Number With Ravi Teja: ‘I Focused On Giving My Best’ | Regional Cinema News Vishal Bhardwaj Reveals How He Convinced Farida Jalal To Abuse In O’Romeo: ‘It Is Necessary…’ | Bollywood News স্বাস্থ্য অধিদফতরের নির্দেশনা বৈষম্যমূলক ও অবৈজ্ঞানিক Prime Minister Label Religious Group a “Cult,” Call for “Eradication,” Drawing Criticism ঢাকা মহানগরী দক্ষিণে ৫ প্রার্থী পেলেন দাঁড়িপাল্লা প্রতীক আমরা একটা শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চাই: জামায়াত আমির
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

নিরাপত্তা ঝুঁকিতে গানম্যান চাইলেন হান্নান মাসউদ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৪ সময় দেখুন
নিরাপত্তা ঝুঁকিতে গানম্যান চাইলেন হান্নান মাসউদ


নোয়াখালী: জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে গানম্যান চেয়ে আবেদন করেছেন আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১০ দলীয় জোটের নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনের প্রার্থী নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নোয়াখালী জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।

আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, ‘হাতিয়া উপজেলায় এখনো অবৈধ অস্ত্রের অস্তিত্ব রয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনী মাঠে কাজ করতে গিয়ে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে নির্বিঘ্নে যোগাযোগ রাখা এবং নিরাপদভাবে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে আমি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে নিরাপত্তা সহায়তা চেয়েছি। এটি কেবল আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয় নয়, আমি চাই সব ভোটার যেন নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ পরিবেশে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। আশা করি প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে।’

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে হান্নান মাসউদ গানম্যান চেয়ে আবেদন করেছেন। আবেদনটি গ্রহণ করে জেলা পুলিশ সুপার বরাবর পাঠানো হয়েছে। বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন বলেন, ‘আমরা আবেদন পেয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Meghan Trainor On Choosing Surrogacy For Baby No. 3: ‘Not Something To Whisper About’ | Hollywood News

Meghan Trainor On Choosing Surrogacy For Baby No. 3: ‘Not Something To Whisper About’ | Hollywood News

Aamir Khan Says He Is ‘Already Married’ To GF Gauri; Sunjay Kapur’s Mother Moves Delhi HC | Bollywood News

Aamir Khan Says He Is ‘Already Married’ To GF Gauri; Sunjay Kapur’s Mother Moves Delhi HC | Bollywood News

Bigg Boss 18’s Edin Rose On Her Dance Number With Ravi Teja: ‘I Focused On Giving My Best’ | Regional Cinema News

Bigg Boss 18’s Edin Rose On Her Dance Number With Ravi Teja: ‘I Focused On Giving My Best’ | Regional Cinema News

Vishal Bhardwaj Reveals How He Convinced Farida Jalal To Abuse In O’Romeo: ‘It Is Necessary…’ | Bollywood News

Vishal Bhardwaj Reveals How He Convinced Farida Jalal To Abuse In O’Romeo: ‘It Is Necessary…’ | Bollywood News

Prime Minister Label Religious Group a “Cult,” Call for “Eradication,” Drawing Criticism

Prime Minister Label Religious Group a “Cult,” Call for “Eradication,” Drawing Criticism

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণে ৫ প্রার্থী পেলেন দাঁড়িপাল্লা প্রতীক

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণে ৫ প্রার্থী পেলেন দাঁড়িপাল্লা প্রতীক

নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST