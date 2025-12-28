সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:০২ পূর্বাহ্ন
প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

নোয়াখালীতে ইন্টারনেট সচেতনতাবিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

  • আপডেট সময়: রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
নোয়াখালীতে ইন্টারনেট সচেতনতাবিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত


ঢাকা: নোয়াখালী জেলার সুবর্নচর উপজেলার চরবাটা খাসেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য ‘এম্পাওয়ারিং নিউ ইন্টারনেট ইউজারস’ শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

‎সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইন্টারনেট সোসাইটি বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের আয়োজনে বিদ্যালয়ের নবম-দশম শ্রেণির প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী কর্মশালায় অংশ নেন।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

‎বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অসীম কুমার দাস এর সভাপতিত্বে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক প্রশিক্ষক ও বেসরকারি টেলিভিশন বাংলাভিশনের স্টাফ রিপোর্টার মো. শুভ ইসলাম। তিনি অংশগ্রহণকারীদের ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ ম্যাধমের নিরাপদ ব্যবহার, সাইবার নিরাপত্তা, শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহনকারীদের কুইজের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়।

‎এ সময় প্রধান শিক্ষক অসীম কুমার দাস তার বক্তব্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এ কর্মশালা আয়োজনের জন্য ইন্টারনেট সোসাইটি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘এই ধরনের কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হিসাবে ইন্টারনেটের নিরাপদ ও সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে, যা তাদের ভবিষ্যত জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।’

‎এ আয়োজনের সহযোগীতায় ছিল এশিয়া সাইবার অ্যাওয়ারনেস ফোর্স (এসিএএফ), চন্দ্রকলি ফাউন্ডেশন ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা।

কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন- ইন্টারনেট সোসাইটি বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সহ-সভাপতি ও টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড-টেএমজিবি সভাপতি মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীন, চন্দ্রকলি ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়ক শাখাওয়াত উল্লাহ প্রমুখ।





