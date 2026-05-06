নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বিশাল আনন্দ শোভাযাত্রা

বুধবার নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের নবঘোষিত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে জেলা শহরে উৎসবমুখর পরিবেশে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে শনিবার কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নতুন নেতৃত্ব ঘোষণার পর সোমবার ও বুধবার দুই দফায় বিশাল এই আনন্দ মিছিল বের করেন নেতাকর্মীরা।
নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস ও মিছিল নিয়ে নতুন কমিটি ঘোষণার পর থেকেই নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। এ সময় মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণের সময় নেতাকর্মীরা ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, ত্যাগী ও রাজপথের লড়াকু সৈনিকদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়ায় নোয়াখালী জেলা ছাত্রদল আরও গতিশীল হবে। নতুন এই কমিটির নেতৃত্বে রাজপথের আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রদল বরাবরের মতোই অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। মিছিলে জেলা ছাত্রদল ছাড়াও বিভিন্ন উপজেলা ও পৌর ইউনিটের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।
উল্লেখ্য ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের এই নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন এনবিএস রাসেল এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন জিয়াউর রহমান রায়হান।