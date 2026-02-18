পবিত্র রমজানে নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটারিং

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
পবিত্র রমজান মাসকে কেন্দ্র করে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করেছে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ, কৃত্রিম সংকট রোধ এবং ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষায় এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
উপজেলা প্রশাসন শ্রীমঙ্গল, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, শ্রীমঙ্গল পৌরসভা এবং শ্রীমঙ্গল ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে বুধবার (১৮ই ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টা থেকে শুরু হওয়া উপজেলার বিভিন্ন বাজারে মনিটরিং অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানে পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা, ওজন ও মাপের সঠিকতা নিশ্চিতকরণ, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে সার্বিক তদারকি করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, রমজানকে কেন্দ্র করে কেউ যেন অতিরিক্ত মূল্য আদায় বা মজুতদারির মাধ্যমে বাজার অস্থিতিশীল করতে না পারে, সে বিষয়ে কঠোর নজরদারি অব্যাহত থাকবে। বাজারে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং ভোক্তাদের স্বার্থবিরোধী কোনো কার্যক্রম পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং নিয়মিত এ ধরনের অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
শ্রীমঙ্গল থানা পুলিশের সার্বিক সহযোগিতায় মনিটরিং কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন মৌলভীবাজার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আল আমিন এবং পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইসলাম উদ্দিন আরোও উপস্থিত ছিলেন শ্রীমঙ্গল পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।