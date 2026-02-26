শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:৪৯ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Korean Music Awards 2026: BLACKPINK’s Jennie Sets Record With Ruby Wins | Korean News এমপির নাম ভাঙ্গিয়ে তদবিরের স্কোপ নেই; নাসের রহমান সিলেটের উন্নয়ন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে —মন্ত্রী আরিফুল হক পারিবারিক কবরস্থান নিয়ে জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষ, আহত ৯ India batting comes back to life, keeps T20 World Cup campaign alive | Cricket News শ্রীমঙ্গলে বসতঘরের ছাদ থেকে ১৫ কেজি ওজনের অজগর উদ্ধার কালিয়াকৈরে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত শিকলবাহা মাস্টারহাটে বাজার মনিটরিং, দুই দোকানকে জরিমানা শ্রীমঙ্গলে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ২২তম পাদুকা উৎসব পালিত ইপসার উদ্যোগে মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কক্সবাজারে জেলা রেফারেন্স ডিরেক্টরি প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

পারিবারিক কবরস্থান নিয়ে জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষ, আহত ৯

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৪৫ সময় দেখুন
পারিবারিক কবরস্থান নিয়ে জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষ, আহত ৯


যশোর: জেলার অভয়নগরে পারিবারিক কবরস্থান নিয়ে বিরোধে বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত নয় জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়নের ভাটপাড়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে জামায়াতের মাসুদ কামাল, বুখারী, জাহাঙ্গীর হোসেন ও আহাদ মোল্লাসহ চারজন আহত হন। বিএনপির ইকবাল, খালিদ শেখ, ইউসুফ হোসেন, ফোরকানসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ২৫ ফেব্রুয়ারি পারিবারিক কবরস্থান নিয়ে বিএনপির সমর্থক আশিক ও জামায়াত সমর্থক সাত্তারের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে জামায়াত সমর্থক সাত্তার আহত হন। এর প্রতিবাদে আজ বিকেলে ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি শের আলীর নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। আসরের নামাজের পর দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষ বাঁধে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে অভয়নগর আর্মি ক্যাম্পের টহল দল ও থানা পুলিশ মোতায়েন করা হয়। জড়িতদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ব্যাপারে অভয়নগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস এম নুরুজ্জামান বলেন, ‘সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Korean Music Awards 2026: BLACKPINK’s Jennie Sets Record With Ruby Wins | Korean News

Korean Music Awards 2026: BLACKPINK’s Jennie Sets Record With Ruby Wins | Korean News

এমপির নাম ভাঙ্গিয়ে তদবিরের স্কোপ নেই; নাসের রহমান

এমপির নাম ভাঙ্গিয়ে তদবিরের স্কোপ নেই; নাসের রহমান

সিলেটের উন্নয়ন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে —মন্ত্রী আরিফুল হক

সিলেটের উন্নয়ন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে —মন্ত্রী আরিফুল হক

শ্রীমঙ্গলে বসতঘরের ছাদ থেকে ১৫ কেজি ওজনের অজগর উদ্ধার

কালিয়াকৈরে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

কালিয়াকৈরে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

শিকলবাহা মাস্টারহাটে বাজার মনিটরিং, দুই দোকানকে জরিমানা

শিকলবাহা মাস্টারহাটে বাজার মনিটরিং, দুই দোকানকে জরিমানা

Korean Music Awards 2026: BLACKPINK’s Jennie Sets Record With Ruby Wins | Korean News
Korean Music Awards 2026: BLACKPINK’s Jennie Sets Record With Ruby Wins | Korean News
এমপির নাম ভাঙ্গিয়ে তদবিরের স্কোপ নেই; নাসের রহমান
এমপির নাম ভাঙ্গিয়ে তদবিরের স্কোপ নেই; নাসের রহমান
সিলেটের উন্নয়ন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে —মন্ত্রী আরিফুল হক
সিলেটের উন্নয়ন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে —মন্ত্রী আরিফুল হক
পারিবারিক কবরস্থান নিয়ে জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষ, আহত ৯
পারিবারিক কবরস্থান নিয়ে জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষ, আহত ৯
India batting comes back to life, keeps T20 World Cup campaign alive | Cricket News
India batting comes back to life, keeps T20 World Cup campaign alive | Cricket News
শ্রীমঙ্গলে বসতঘরের ছাদ থেকে ১৫ কেজি ওজনের অজগর উদ্ধার
কালিয়াকৈরে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত
কালিয়াকৈরে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত
শিকলবাহা মাস্টারহাটে বাজার মনিটরিং, দুই দোকানকে জরিমানা
শিকলবাহা মাস্টারহাটে বাজার মনিটরিং, দুই দোকানকে জরিমানা
শ্রীমঙ্গলে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ২২তম পাদুকা উৎসব পালিত
শ্রীমঙ্গলে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ২২তম পাদুকা উৎসব পালিত
ইপসার উদ্যোগে মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কক্সবাজারে জেলা রেফারেন্স ডিরেক্টরি প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত
ইপসার উদ্যোগে মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কক্সবাজারে জেলা রেফারেন্স ডিরেক্টরি প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST