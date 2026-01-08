ফোন বা বক্স হারিয়ে গেলে আইএমইআই (IMEI) নম্বর বের করার উপায়

বর্তমান সময়ে স্মার্টফোন আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ফোনটি যদি হারিয়ে যায় বা চুরি হয়? এমন পরিস্থিতিতে ফোনের আইএমইআই (International Mobile Equipment Identity) নম্বরটি জানা থাকলে ডিভাইস ট্র্যাক করা বা ব্লক করা অনেক সহজ হয়। অনেকেই মনে করেন ফোনের বক্স বা রসিদ হারিয়ে গেলে এই নম্বর আর পাওয়া সম্ভব নয়। তবে আপনার হাতে থাকা ফোনটি ব্যবহার করেই খুব সহজে এই ১৫ সংখ্যার ইউনিক নম্বরটি বের করা যায়।
সবচেয়ে দ্রুত উপায়: ইউনিভার্সাল কোড
যেকোনো মোবাইল ফোনের (স্মার্টফোন বা ফিচার ফোন) আইএমইআই নম্বর জানতে ফোনের ডায়াল প্যাডে যান এবং টাইপ করুন: *#06#
কোডটি টাইপ করার সাথে সাথেই আপনার স্ক্রিনে আইএমইআই নম্বরটি ভেসে উঠবে। আপনার ফোনটি ডুয়াল সিমের হলে স্ক্রিনে দুটি আলাদা নম্বর দেখতে পাবেন। এটিই সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর পদ্ধতি।
অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য
আপনার ফোনের সেটিংস থেকেও এই তথ্য পেতে পারেন। এজন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন…
ফোনের Settings-এ যান। নিচের দিকে স্ক্রল করে About Phone বা About Device অপশনে ক্লিক করুন। সেখানে Status অথবা সরাসরি IMEI Information দেখতে পাবেন। (দ্রষ্টব্য: ব্র্যান্ড ভেদে অপশনগুলোর নাম সামান্য আলাদা হতে পারে।)
আইফোন (iOS) ব্যবহারকারীদের জন্য
আইফোন ব্যবহারকারীরা খুব সহজেই আইএমইআই নম্বর খুঁজে নিতে পারেন:
প্রথমে Settings-এ যান। তারপর General থেকে About অপশনে ক্লিক করুন।
নিচের দিকে স্ক্রল করলেই আপনার ডিভাইসের আইএমইআই নম্বরটি পেয়ে যাবেন।
ফোন বন্ধ থাকলে কী করবেন?
যদি কোনো কারণে ফোনের ডিসপ্লে নষ্ট হয়ে যায় বা ফোন চালু না হয়, তবে নিচের জায়গাগুলো পরীক্ষা করুন…
সিম ট্রে (Sim Tray): অনেক ফোনের সিম ট্রের গায়ে খুব ছোট করে আইএমইআই নম্বর খোদাই করা থাকে।
পিছনের অংশ: পুরোনো মডেলের ফোনের পেছনের কভারের নিচে বা ব্যাটারির নিচে স্টিকারে এই নম্বর লেখা থাকে।