বৃহস্পতিবার, ০৮ জানুয়ারী ২০২৬, ০৮:৩৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
When Aamir Khan Complimented Madhuri Dixit’s Beauty, Called Her ‘Easy To Work With’ | Bollywood News Ruturaj Gaikwad creates history, breaks multiple records; surpasses Virat Kohli and Babar Azam | Cricket News Disney Casts Teagan Croft And Milo Manheim As Leads in Live-Action Tangled | Hollywood News ফোন বা বক্স হারিয়ে গেলে আইএমইআই (IMEI) নম্বর বের করার উপায় Drama at PSL team auction! Former Multan Sultans owner withdraws: ‘South Punjab is where my heart is’ | Cricket News Why Comedian Bharti Singh’s 3-Year-Old Son Wanted To ‘Leave The House’ | Television News ২৪ ঘন্টার মধ্যে বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে বহাল রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার সংখ্যালঘু পরিচয় না দেখে নাগরিক অধিকার ও নির্বাচনী ইশতেহার স্পষ্ট করার তাগিদ WPL 2026: Dates, schedule, venues, match timings, live streaming, squads and all you need to know | Cricket News চবিতে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তরপত্র বিনিময়, ২ পরীক্ষার্থী বহিষ্কার
প্রচ্ছদ
প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

ফোন বা বক্স হারিয়ে গেলে আইএমইআই (IMEI) নম্বর বের করার উপায়

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৮ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৩ সময় দেখুন
ফোন বা বক্স হারিয়ে গেলে আইএমইআই (IMEI) নম্বর বের করার উপায়


বর্তমান সময়ে স্মার্টফোন আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ফোনটি যদি হারিয়ে যায় বা চুরি হয়? এমন পরিস্থিতিতে ফোনের আইএমইআই (International Mobile Equipment Identity) নম্বরটি জানা থাকলে ডিভাইস ট্র্যাক করা বা ব্লক করা অনেক সহজ হয়। অনেকেই মনে করেন ফোনের বক্স বা রসিদ হারিয়ে গেলে এই নম্বর আর পাওয়া সম্ভব নয়। তবে আপনার হাতে থাকা ফোনটি ব্যবহার করেই খুব সহজে এই ১৫ সংখ্যার ইউনিক নম্বরটি বের করা যায়।

সবচেয়ে দ্রুত উপায়: ইউনিভার্সাল কোড

যেকোনো মোবাইল ফোনের (স্মার্টফোন বা ফিচার ফোন) আইএমইআই নম্বর জানতে ফোনের ডায়াল প্যাডে যান এবং টাইপ করুন: *#06#

কোডটি টাইপ করার সাথে সাথেই আপনার স্ক্রিনে আইএমইআই নম্বরটি ভেসে উঠবে। আপনার ফোনটি ডুয়াল সিমের হলে স্ক্রিনে দুটি আলাদা নম্বর দেখতে পাবেন। এটিই সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর পদ্ধতি।

অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য

আপনার ফোনের সেটিংস থেকেও এই তথ্য পেতে পারেন। এজন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন…

ফোনের Settings-এ যান। নিচের দিকে স্ক্রল করে About Phone বা About Device অপশনে ক্লিক করুন। সেখানে Status অথবা সরাসরি IMEI Information দেখতে পাবেন। (দ্রষ্টব্য: ব্র্যান্ড ভেদে অপশনগুলোর নাম সামান্য আলাদা হতে পারে।)

আইফোন (iOS) ব্যবহারকারীদের জন্য

আইফোন ব্যবহারকারীরা খুব সহজেই আইএমইআই নম্বর খুঁজে নিতে পারেন:
প্রথমে Settings-এ যান। তারপর General থেকে About অপশনে ক্লিক করুন।
নিচের দিকে স্ক্রল করলেই আপনার ডিভাইসের আইএমইআই নম্বরটি পেয়ে যাবেন।

ফোন বন্ধ থাকলে কী করবেন?

যদি কোনো কারণে ফোনের ডিসপ্লে নষ্ট হয়ে যায় বা ফোন চালু না হয়, তবে নিচের জায়গাগুলো পরীক্ষা করুন…

সিম ট্রে (Sim Tray): অনেক ফোনের সিম ট্রের গায়ে খুব ছোট করে আইএমইআই নম্বর খোদাই করা থাকে।

পিছনের অংশ: পুরোনো মডেলের ফোনের পেছনের কভারের নিচে বা ব্যাটারির নিচে স্টিকারে এই নম্বর লেখা থাকে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
When Aamir Khan Complimented Madhuri Dixit’s Beauty, Called Her ‘Easy To Work With’ | Bollywood News

When Aamir Khan Complimented Madhuri Dixit’s Beauty, Called Her ‘Easy To Work With’ | Bollywood News

Disney Casts Teagan Croft And Milo Manheim As Leads in Live-Action Tangled | Hollywood News

Disney Casts Teagan Croft And Milo Manheim As Leads in Live-Action Tangled | Hollywood News

Why Comedian Bharti Singh’s 3-Year-Old Son Wanted To ‘Leave The House’ | Television News

Why Comedian Bharti Singh’s 3-Year-Old Son Wanted To ‘Leave The House’ | Television News

২৪ ঘন্টার মধ্যে বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে বহাল রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার

২৪ ঘন্টার মধ্যে বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে বহাল রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার

সংখ্যালঘু পরিচয় না দেখে নাগরিক অধিকার ও নির্বাচনী ইশতেহার স্পষ্ট করার তাগিদ

সংখ্যালঘু পরিচয় না দেখে নাগরিক অধিকার ও নির্বাচনী ইশতেহার স্পষ্ট করার তাগিদ

Emraan Hashmi’s New OTT Crime-Thriller Web Series ‘Taskaree’ Gets OTT Premiere Date

Emraan Hashmi’s New OTT Crime-Thriller Web Series ‘Taskaree’ Gets OTT Premiere Date

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST