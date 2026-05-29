বর্ষাকালব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ঢাবি ছাত্রদলের

ঢাকা: শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বর্ষাকালব্যাপী বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল।
শুক্রবার (২৯ মে) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটি জানায়, আগামী ৩০ মে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ এ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
কর্মসূচির আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের প্রত্যেক নেতাকর্মী ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের বর্ষাকালজুড়ে (জুন-জুলাই ২০২৬) নিজ বাড়ি, এলাকা, আবাসিক হল ও ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে অন্তত ১০টি করে বৃক্ষ রোপণ করবেন। পাশাপাশি রোপণকৃত বৃক্ষের পরিচর্যা ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করবেন বলেও জানানো হয়।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
নেতারা আশা প্রকাশ করেন, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বনির্ভর ও পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গঠনের আদর্শ বাস্তবায়নে এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে বিএনপির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিবেশ ও জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের ঘোষণাকে এগিয়ে নিতে এ কর্মসূচি অনুপ্রেরণাদায়ী ভূমিকা পালন করবে বলেও তারা উল্লেখ করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে সই করেন ছাত্রদলের দফতর সম্পাদক (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) মল্লিক ওয়াসি উদ্দিন তামী।