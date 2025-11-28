বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির ৩৮তম বার্ষিক কনফারেন্স ৩০ নভেম্বর

ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির ৩৮তম বার্ষিক বৈজ্ঞানিক কনফারেন্স ‘বসকন-২০২৫’ আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকাল ১১টায় রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ অর্থপেডিক সোসাইটি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (নিটোর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কেনান এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ‘বসকন-২০২৫’ আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও এবং শহিদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।
আবুল কেনান বলেন, দুই দিনব্যাপী এই বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে দেশ-বিদেশের প্রায় দুই সহস্রাধিক অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অংশগ্রহণ করবেন।
তিনি বলেন, আগামী রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সাইদুর রহমান উপস্থিত থাকবেন।
এছাড়াও বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের (জেডআরএফ) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদ, ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম (এনডিএফ) এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম, ড্যাব এর মহাসচিব ডা. মো. জহিরুল ইসলাম শাকিল এবং এনডিএফ এর মহাসচিব অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হোসাইনসহ আরও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।