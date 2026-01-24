বাকৃবিতে টেলিটকের টাওয়ার স্থাপনের আশ্বাস ডাক উপসচিবের

বাকৃবি: বাকৃবিতে টেলিটকের মোবাইল নেটওয়ার্ক টাওয়ার এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের স্টুডেন্ট প্যাকেজ দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপসচিব বি. এম. মশিউর রহমান।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেল ৫টায় কৃষিতে স্যাটেলাইট, ড্রোন ও এয়ারবর্ন প্রযুক্তির বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। বাকৃবির ১৯৯৬-৯৭ ব্যাচের পুনর্মিলনীতে ওই সেমিনার আয়োজন করা হয়।
সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাকৃবির পোল্ট্রি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং পুনর্মিলনী আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ড. মো. বজলুর রহমান মোল্যা এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ ইমাদুর রহমান।
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালীন সময়ে তিনি বলেন, কৃষিতে স্যাটেলাইট, ড্রোন ও এয়ারবর্ন প্রযুক্তির ব্যবহার আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাকে আরও নির্ভুল ও কার্যকর করেছে। এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসলের বৃদ্ধি, রোগবালাই ও মাটির অবস্থা সহজে পর্যবেক্ষণ করা যায়। ড্রোনের সাহায্যে সঠিকভাবে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে। ফলে উৎপাদন খরচ কমছে এবং ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক ও টেকসই কৃষি গড়তে এসব প্রযুক্তির বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এছাড়া অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সেন্টারের (বাউরেস) পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. হাম্মাদুর রহমান ও বাকৃবির উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কমিটির কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ড. মো. সামছুল আলম।