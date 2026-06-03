বাঘাইছড়ি পৌরসভার উদ্যোগে মশক নিধন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন

রুপম চাকমা বাঘাইছড়ি
বাঘাইছড়ি পৌরসভার উদ্যোগে পৌর এলাকার জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে মশক নিধন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকালে পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের মধ্যমপাড়ায় এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আমেনা মারজান।
উদ্বোধনকালে আমিনা মারজান বলেন, ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগের ঝুঁকি কমাতে পৌরসভা নিয়মিতভাবে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে পৌরবাসীকেও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
পৌর প্রশাসক জানান, পৌরসভার দক্ষ ও প্রশিক্ষিত টিম পর্যায়ক্রমে পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে মশক নিধন কর্মসূচি পরিচালনা করবে। এর মাধ্যমে মশার প্রজনন রোধ এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
এ সময় পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পৌরবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।