বাপার প্রয়াত সভাপতি এইচ.এম. এরশাদ স্মরণে নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত

  • আপডেট সময়: রবিবার, ১২ এপ্রিল, ২০২৬
জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), কক্সবাজার জেলা কমিটির প্রয়াত সভাপতি এইচ.এম. এরশাদের স্মরণে এক নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।
শনিবার (১১ এপ্রিল ২০২৬) বিকেল সাড়ে ৩টায় কক্সবাজার জেলা পরিষদ হলরুমে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপার আয়োজনে অনুষ্ঠিত শোক সভায় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জাফর আলম দিদারের সভাপতিত্বে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম জসিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় উপস্থিত থেকে স্মৃতিচারণ করেন বাপা কক্সবাজারের উপদেষ্টা ও সাবেক পৌর মেয়র সরওয়ার কামাল, কক্সবাজার প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমতাজ উদ্দিন বাহারি, বাপা কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মিহির বিশ্বাস , আশরাফুল হুদা সিদ্দিকী জামশেদ, সৈয়দ আহম্মদ উজ্জল,
বাপা সাধারণ সম্পাদক করিম উল্লাহ কলিম, কোস্ট ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম, আরটিভি জেলা প্রতিনিধি সাইফুর রহিম শাহিন, কক্সবাজার জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এইচ. এম. ফরিদুল আলম শাহীন, সুবিমল পাল পান্না, মমতাজ সফিনা আজিম, এম আর খোকন, সাংবাদিক জসিম উদ্দিন, এডভোকেট তারেক, এডভোকেট আবুল রহিম, কমরেড গিয়াস উদ্দিন, সাংবাদিক নেজাম উদদীন, সাইফুল ইসলাম কলিম, শম ইকবাল বাহার, রামু উপজেলা সভাপতি মাষ্টার আলম,
বাপা উখিয়া সভাপতি আয়াজ রবি, চকরিয়া বাপার সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন আলো, পেকুয়া প্রতিনিধি মো. জালাল, সাংবাদিক সংসদের সভাপতি আজিজ রাসেল, শহর বাপার সভাপতি ইরফানুল হাসান ইরফান, এনামুল হক চৌ, কুতুবদিয়া সভাপতি আবুল কাশেম, মহেশখালী বাপার সহসভাপতি অধ্যাপক আমিনুল হক, কল্লোল দে, দোলন ধর, জাহাঙ্গীর সামস, রাসেল, রুহুল কাদের শিলু, হাবিবুর রহমান, সাইফুল ইসলাম বাবু, মোনাজাত পরিচালনা করেন, ডক্টর নুরুল আবছার, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন, আবদুর রহমান হাসেমি মরহুমের পুত্র এডভোকেট আতিকুল ইসলাম।
সহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশবাদী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও সুধীজন।
সভায় বক্তারা মরহুম এইচ.এম. এরশাদের কর্মময় জীবন, সাংবাদিকতা ও পরিবেশ আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁরা বলেন, তাঁর আদর্শ ও কর্ম আগামী প্রজন্মের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। মরহুম এইচ.এম. এরশাদ ছিলেন একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও জনমুখী সাংবাদিক। পরিবেশ রক্ষায় তাঁর ভূমিকা সবসময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
শোকসভা শেষে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এই বিভাগের আরও খবর
ভূঞাপুরে থানার বিশেষ অভিযানে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার -১

ভূঞাপুরে থানার বিশেষ অভিযানে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার -১

কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত

কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত

প্রধানমন্ত্রীর টাংগাইল সফর উপলক্ষে কালিয়াকৈরে বিএনপির প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়

প্রধানমন্ত্রীর টাংগাইল সফর উপলক্ষে কালিয়াকৈরে বিএনপির প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়

ইরানের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইসলামাবাদে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইরানের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইসলামাবাদে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

কর্ণফুলীতে জ্বালানি তেলের দোকানে অভিযান, ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

কর্ণফুলীতে জ্বালানি তেলের দোকানে অভিযান, ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

Anant Ambani Birthday Bash: Ranveer Singh, Gauri Khan Join Bhajan Session; Janhvi Kapoor Performs Garba | Bollywood News

Anant Ambani Birthday Bash: Ranveer Singh, Gauri Khan Join Bhajan Session; Janhvi Kapoor Performs Garba | Bollywood News

ভূঞাপুরে থানার বিশেষ অভিযানে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার -১
ভূঞাপুরে থানার বিশেষ অভিযানে ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার -১
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
কোরআন কোরআন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় : দরবারে হামলা কথিত পীর নিহত
প্রধানমন্ত্রীর টাংগাইল সফর উপলক্ষে কালিয়াকৈরে বিএনপির প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়
প্রধানমন্ত্রীর টাংগাইল সফর উপলক্ষে কালিয়াকৈরে বিএনপির প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়
অনলাইনে ক্লাস নেওয়া বাস্তবতা জ্ঞানহীন ফালতু সিদ্ধান্ত: রাবির সাবেক উপাচার্য
অনলাইনে ক্লাস নেওয়া বাস্তবতা জ্ঞানহীন ফালতু সিদ্ধান্ত: রাবির সাবেক উপাচার্য
ইরানের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইসলামাবাদে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট
ইরানের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইসলামাবাদে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট
কর্ণফুলীতে জ্বালানি তেলের দোকানে অভিযান, ৪০ হাজার টাকা জরিমানা
কর্ণফুলীতে জ্বালানি তেলের দোকানে অভিযান, ৪০ হাজার টাকা জরিমানা
IPL 2026: Dhruv Jurel, Vaibhav Sooryavanshi stand tall as RR give defending champ RCB first taste of defeat | Cricket News
IPL 2026: Dhruv Jurel, Vaibhav Sooryavanshi stand tall as RR give defending champ RCB first taste of defeat | Cricket News
Anant Ambani Birthday Bash: Ranveer Singh, Gauri Khan Join Bhajan Session; Janhvi Kapoor Performs Garba | Bollywood News
Anant Ambani Birthday Bash: Ranveer Singh, Gauri Khan Join Bhajan Session; Janhvi Kapoor Performs Garba | Bollywood News
গাজীপুরে শাশুড়িকে হত্যা করে ডাকাতির নাটক; ৩ জন গ্রেফতার
গাজীপুরে শাশুড়িকে হত্যা করে ডাকাতির নাটক; ৩ জন গ্রেফতার
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
কালিয়াকৈরে ১২হাজার টাকার চাকরি থেকে ১২কোটি টাকার সম্পদ
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
নাগরপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ উদ্বোধন
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য ‘উসকানিমূলক’: হেফাজত
অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রয়ের অভিযোগে দৌলতপুরে দুই ব্যবসার  ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রয়ের অভিযোগে দৌলতপুরে দুই ব্যবসার  ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে বাস-ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১,আহত ১৪
বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে বাস-ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১,আহত ১৪
শ্যামনগরের গাবুরাতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফেইথ ইন এ্যাকশন
শ্যামনগরের গাবুরাতে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফেইথ ইন এ্যাকশন
চট্টগ্রামের আনোয়ারায়/ মাদ্রাসাছাত্রকে কিল-ঘুষি মেরে হাসপাতালে পাঠালো প্রতিবেশী
চট্টগ্রামের আনোয়ারায়/ মাদ্রাসাছাত্রকে কিল-ঘুষি মেরে হাসপাতালে পাঠালো প্রতিবেশী
দৌলতপুরে মালচিং পদ্ধতিতে সবজি চাষের প্রদর্শনী মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে চরাঞ্চলের কৃষিতে আসছে নতুন সম্ভাবনা
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
এলপিজি-অটোগ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ
১৫ এপ্রিলের পর পোল্যান্ডের ভিসার আবেদন নেবে না সুইডিশ দূতাবাস
১৫ এপ্রিলের পর পোল্যান্ডের ভিসার আবেদন নেবে না সুইডিশ দূতাবাস
