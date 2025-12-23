বিএনপিপন্থীদের জয়জয়কার, জামায়াতের ভরাডুবি

রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) অফিসার সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন ১৮টি পদের সবক’টিতেই জয় পেয়েছে বিএনপি সমর্থিত প্যানেল। অন্যদিকে ভরাডুবি হয়েছে জামায়াত সমর্থিত প্যানেলের। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সকাল নয়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ভোট গ্রহণ শেষে রাত সাড়ে ৮টায় ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপি সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী ও […]
