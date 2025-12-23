বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:১০ পূর্বাহ্ন
শিক্ষা

বিএনপিপন্থীদের জয়জয়কার, জামায়াতের ভরাডুবি

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
বিএনপিপন্থীদের জয়জয়কার, জামায়াতের ভরাডুবি



রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) অফিসার সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন ১৮টি পদের সবক’টিতেই জয় পেয়েছে বিএনপি সমর্থিত প্যানেল। অন্যদিকে ভরাডুবি হয়েছে জামায়াত সমর্থিত প্যানেলের। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সকাল নয়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ভোট গ্রহণ শেষে রাত সাড়ে ৮টায় ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপি সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী ও […]

