বিক্ষোভের মুখে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন। শনিবার (২৫ জুলাই) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ‘এক্স’-এ (সাবেক টুইটার) একটি পোস্টের মাধ্যমে তিনি নিজের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করেছেন। সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে’র বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।
বিবৃতিতে ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করা এবং চলমান আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে কোনো দেশবিরোধী শক্তি যেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, সে কারণেই তিনি পদত্যাগের পথ বেছে নিয়েছেন।
দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রধান দাবিই ছিল শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ। কেন্দ্র সরকার এবং ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) মধ্যে তৃতীয় দফা আলোচনার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এই পদত্যাগের ঘোষণা এলো।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠানোর পর ধর্মেন্দ্র প্রধান সহকর্মী ও সংশ্লিষ্ট দফতরকে ধন্যবাদ জানান এবং দেশের মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।