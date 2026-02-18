ভূঞাপুর উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন কৃষক-কৃষাণীদের মাঝে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

খায়রুল খন্দকার, টাঙ্গাইল :টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) এর আওতায় দিনব্যাপী “কৃষক GAP সার্টিফিকেশন” বিষয়ক কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) দিনব্যাপী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- টাঙ্গাইল জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার মোঃ দুলাল উদ্দিন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- জেলা অতিরিক্ত উপ-পরিচালক মোঃ রমজান আলী।
এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন- অতিরিক্ত কৃষি অফিসার ইশরাত জাহান শিলু ও উপ-সহকারী কৃষি অফিসার মোঃ আল আমিন। প্রশিক্ষণে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৬০ জন কৃষক কৃষাণী অংশ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে সনদ প্রদান করা হয়।