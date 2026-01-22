শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী ২০২৬, ০৫:১৭ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ভোট শুধু অধিকার নয়, আপনার পবিত্র দায়িত্ব

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী, ২০২৬
ভোট শুধু অধিকার নয়, আপনার পবিত্র দায়িত্ব


ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান প্রবাসীদের উদ্দেশে বলেছেন, মনে রাখবেন, ভোট শুধু আপনার অধিকার নয়; দেশ ও জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য এটি আপনার পবিত্র দায়িত্ব।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টায় নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে তিনি এ কথা লিখেন।

জামায়াতের আমির লিখেন, সম্মানিত প্রবাসী বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসন্ন নির্বাচনে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি আপনি আপনার ভোটাধিকার ইনশাআল্লাহ প্রয়োগ করবেন। দেশে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য এদিন আপনি দু’টি মূল্যবান ভোট প্রদান করবেন।

তিনি লিখেন, একটি—৫৪ বছরের ঘুণে ধরা শাসনব্যবস্থা, দুর্নীতি ও দুঃশাসনে দেশকে ডুবিয়ে দিয়েছে—তার সংস্কারের জন্য গণভোট। সংস্কার ও পরিবর্তন চাইলে আপনি গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বলুন। দ্বিতীয়টি— ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক, দুর্নীতি ও দুঃশাসনবিরোধী, জনআকাঙ্ক্ষাভিত্তিক একটি বাংলাদেশ গড়ার পক্ষে। সকল প্রকার দুর্নীতি ও দুঃশাসনের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক রয়েছে, তাদের প্রত্যাখ্যান করুন।

ডা. শফিকুর রহমান লিখেন, রাজনৈতিক দল হিসেবে সবার ভোট চাওয়ার অধিকার আছে। বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, ২৪-এর জুলাই-পরবর্তী কার্যক্রম বিবেচনায় নিলেই ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আপনার পছন্দের প্রার্থী ও প্রতীক অবশ্যই আপনি বেছে নেবেন। মনে রাখবেন, ভোট শুধু আপনার অধিকার নয়; দেশ ও জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য এটি আপনার পবিত্র দায়িত্ব। সবাইকে ধন্যবাদ।





Urvashi Dholakia On Being ‘Overexposed’ On TV: ‘I Won’t Take Roles Just For Money’ | Television News

Victoria Beckham’s Youngest Son Cruz Uses Her ‘Not Such An Innocent Girl’ Song Amid Family Rift | Hollywood News

‘আগে যেমন নিশিরাতে ভোট হয়েছে, এখন আবারও ষড়যন্ত্র চলছে’

Harry Styles Announces 2026 World Tour With 30-Night New York City Residency | Hollywood News

নোয়াখালীতে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ: শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি

তথাকথিত একটি দল নির্বাচনকে ঘিরে ধর্মীয় অনুভূতিতে পূজি করে বেহেস্তের টিকিট বিক্রি করছে

