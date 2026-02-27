শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০১:১১ পূর্বাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

মাটিয়া কলোনি বাইতুল আমান জামে মসজিদের শুভ উদ্বোধন

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ

কালিয়াকৈর উপজেলা হাজী বাড়ি, মাটিয়া কলোনি এলাকায় মাটিয়া কলোনি বাইতুল আমান জামে মসজিদ নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন হয়েছে।

আজ শুক্রবার ২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১১ টায় মাটিয় কলোনি বাইতুল আমান জামে মসজিদ এলাকার স্থানীয় মুসল্লী একরামদের নিয়ে মসজিদের কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

উক্ত মাটিয়া কলোনি বাইতুল আমান জামে মসজিদের কমিটির সভাপতি মোঃ নাসির উদ্দিন,
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর ১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মুজিবর রহমান।

উক্ত অনুষ্ঠানের কালিয়াকৈর পৌর ৭ নং ওয়ার্ড সহ সভাপতি মোঃ ফারুক হোসেন ৭ নং ওয়ার্ড যুবদল পৌরসভা কালিয়াকৈর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,বিএনপি সবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক , কলিয়াকৈর পৌরসভা সাবেক কাউন্সিলর প্যানেল মেয়র জনাব মোঃ শামছুল আলম সরকার,
আরো উপস্থিত ছিলেন হবি দেউয়ান সেক্রেটারি কালিয়াকৈর পৌর বিএনপি,মোঃশামীম হোসেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কালিয়াকৈর পৌর ৭ নং ওয়ার্ড যুবদল, সোহেল সরকার ৭ নং ওয়ার্ড যুবদল, নেতৃবৃন্দ।
কালিয়াকৈর ৭ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন,ইমরান,তোফায়েল, মেহেদি হাসান,মোঃ ফয়সাল হোসেন, রাজু আহম্মেদ,সিহাব,শিমুল

মসজিদের সার্বিক সহযোগিতায় ইবনে সাউদ,মোঃ সেলিম মিয়া,আয়ুব আলী,সালা উদ্দিন, আর উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পেশাজীবীর অঙ্গার সংগঠনের সকল নেতাকর্মী
পরে মসজিদের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গায় মাগরিবের নামাজ আদায় করেন স্থানীয় মুসল্লিরা।

