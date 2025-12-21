রবিবার, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:০৮ অপরাহ্ন
প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

মালিকানা নিয়ে আইনি জটিলতায় এক্স

  রবিবার, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
মালিকানা নিয়ে আইনি জটিলতায় এক্স


‎পুরোনো নামের মালিকানা রক্ষা করতে এবার আইনি জটিলতায় জড়িয়েছে ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান এক্স। নতুন স্টার্টআপ অপারেশন ‘ব্লুবার্ড টুইটার’ ব্র্যান্ড পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে, যা এক্সের কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। সূত্র: টেকক্রাঞ্চ, রয়টার্স।

‎টেকক্রাঞ্চের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক্স সম্প্রতি তাদের পরিষেবার শর্তাবলি হালনাগাদ করেছে এবং সেখানে আবারও টুইটারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হালনাগাদ শর্তে বলা হয়েছে, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে এক্স বা টুইটার নাম, সংশ্লিষ্ট ট্রেডমার্ক, লোগো, ডোমেইন নাম বা অন্যান্য ব্র্যান্ড উপাদান ব্যবহার করা যাবে না, যদি না এক্স লিখিত অনুমতি দেয়। এক্স বলেছে, তারা টুইটার ও টুইট ট্রেডমার্কের একচ্ছত্র মালিক এবং ব্র্যান্ডের সব অধিকার রক্ষা করতে চায়।

‎অপারেশন ব্লুবার্ড যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক দপ্তরে আবেদন করেছে যাতে তারা নতুন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম চালু করতে টুইটার ব্র্যান্ড ব্যবহার করতে পারে। তারা ওয়েবসাইট টুইটার.নিউ-তে সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের জন্য সাইন-আপ সংগ্রহ করছে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্টিফেন কোটস এবং মাইকেল পেরফ নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

‎তবে এক্স আইনি প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে, তারা ট্রেডমার্কের অধিকার হারায়নি। এক্সের আদালতে দেওয়া অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ‘টুইটার বিশ্বের অন্যতম স্বীকৃত ব্র্যান্ড এবং এটি এক্স কর্পোরেশনের। শুধুমাত্র রিব্র্যান্ড করা মানে ট্রেডমার্কের অধিকার পরিত্যাগ নয়।’ এক্স দাবি করেছে, ব্লুবার্ডের প্রচেষ্টা গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করবে এবং তারা ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছে।

‎ইলন মাস্ক ২০২২ সালে টুইটার অধিগ্রহণ করে ৪৪ বিলিয়ন ডলারে এক্সে রূপান্তর করেছিলেন। ২০২৩ সালে তিনি লিখেছিলেন, ‘শিগগিরই আমরা টুইটার ব্র্যান্ডকে বিদায় জানাব এবং ধীরে ধীরে সব পাখিকেও।’ এরপর টুইটারের লোগো পরিবর্তন হয় এবং ‘টুইট’ শব্দটি ধীরে ধীরে আনুষ্ঠানিক ব্যবহার থেকে বাদ পড়ে।





