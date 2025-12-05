মোদি-পুতিন বৈঠক: কে কী পেল

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) ভারতে তার ঠাসা কর্মসূচি শেষ করবেন সেই স্থানটিতে নৈশভোজের মাধ্যমে, যেখান থেকে তিনি সকালে তার সরকারি কর্মসূচি শুরু করেছিলেন—রাষ্ট্রপতি ভবনে। সেখানে সকালেই তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়েছিল।
এর মাঝে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনা করেন, একটি ব্যবসায়িক ফোরামে যোগ দেন এবং ক্রেমলিন-তহবিলযুক্ত রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত টিভি নেটওয়ার্ক ‘রাশিয়া টুডে’-এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন।
২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে রুশ নেতা কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হয়েছেন এবং দিল্লি কর্তৃক বিছানো এই লাল গালিচা পশ্চিমের কাছে একটি জোরালো বার্তা দিয়েছে।
কিন্তু দিল্লি এবং মস্কো এই সফর থেকে ঠিক কী পেল? বিবিসির প্রতিবেদনের ভাবানুবাদ তুলে ধরা হলো।
প্রচুর জাঁকজমক, কিন্তু সুনির্দিষ্ট ঘোষণা কম
শুক্রবার ক্রেমলিন-পন্থী সংবাদ সাইট ‘কমসোমলস্কায়া প্রাভদা’ লিখেছে: একটি সওয়ার, কামানের তোপধ্বনি এবং একটি মার্বেল সিংহাসন কক্ষ। ৩৪০ কক্ষের একটি ভারতীয় প্রাসাদে ভ্লাদিমির পুতিনকে কীভাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল।’
ইউক্রেনে তার পূর্ণ মাত্রার আগ্রাসনের জন্য প্রেসিডেন্ট পুতিনকে একঘরে করে ফেলার পশ্চিমী প্রচেষ্টাগুলো তাহলে ব্যর্থ হলো।
সম্পাদিত চুক্তির ক্ষেত্রে, প্রাসাদের কক্ষের সংখ্যার চেয়ে তা অনেক কম।
তবুও রাশিয়া এবং ভারতের পক্ষে তাদের বিশেষ ও বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রচার করার জন্য এবং প্রেসিডেন্ট পুতিনের পক্ষে সহযোগিতা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানানোর জন্য যথেষ্ট চুক্তি হয়েছে। চুক্তিগুলো হলো
কিন্তু সবচেয়ে আলোচিত এবং স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর কী হলো?
প্রথমত, তেল। ভারত বিপুল পরিমাণে রুশ তেল কিনছে। এই ক্রয় রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞাকবলিত অর্থনীতির জন্য একটি বড় সমর্থন। এটি আমেরিকার চরম বিরক্তির কারণ। তারা ভারতকে ক্রেমলিনের যুদ্ধ তহবিলে অর্থায়নে সহায়তা করার অভিযোগ করেছে। তাই, ভারতীয় পণ্যের ওপর ভারী শুল্ক আরোপের মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসন রুশ জ্বালানি কেনা বন্ধ করতে দিল্লির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। শুক্রবার পুতিন জোর দিয়ে বলেন যে মস্কো ভারতকে নিরবচ্ছিন্ন তেল সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রস্তুত। তবে কোনো বিস্তারিত ঘোষণা করা হয়নি। মনে হচ্ছে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ভারতের কোর্টেই রয়েছে।
এরপর, রুশ অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্ন। পুতিনের সফরের আগে অনেক জল্পনা ছিল: ভারত কি অত্যাধুনিক রুশ যুদ্ধবিমান এবং বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিনতে যাচ্ছে? কোনো প্রতিরক্ষা চুক্তির ঘোষণা করা হয়নি। এটি সম্ভবত মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক—এই দুটির মধ্যে ভারতকে যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়, তারই একটি ইঙ্গিত।
শুক্রবার সমস্ত মনোযোগ ছিল জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান (এবং প্রাসাদ) এবং ঘোষিত চুক্তির দিকে।
কিন্তু গতকাল রাতে প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির মধ্যে রুশদের ভাষায় “অনানুষ্ঠানিক নৈশভোজ”-এ কী আলোচনা হয়েছিল, তা জানতে পারলে ভালো হতো। পুতিনের পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক সহকারী ইউরি উশাকভের মতে, সেটি ছিল “সফরের অন্যতম মূল বিষয়”। উশাকভ রুশ সরকারি পত্রিকা Rossiyskaya Gazeta-কে বলেন, “এই ধরনের গোপন মুখোমুখি যোগাযোগের সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি উভয়ের সবচেয়ে জরুরি, সবচেয়ে সংবেদনশীল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়।” “এই ধরনের বৈঠকেই রাজনীতি তৈরি হয়।”
এই সফরের কেন্দ্রে ছিল বাণিজ্য
এই সফরের দৃশ্যপট ছিল জমকালো – এটির শুরু হয়েছিল বিমানবন্দরে বিখ্যাত মোদি আলিঙ্গন দিয়ে। বিশ্বনেতাদের বিমানবন্দরে গিয়ে স্বাগত জানানো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য স্বাভাবিক নয়, কিন্তু তিনি পুতিনের জন্য তা করেছেন। এটিই দেখায় যে মোদি রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ পরীক্ষিত অংশীদারিত্বকে এবং পুতিনের সঙ্গে তার বন্ধুত্বকে কতটা গুরুত্ব দেন।
তবে বড় অনুষ্ঠানের জাঁকজমক বড় চুক্তিতে পরিণত হয়নি। কোনো বড় প্রতিরক্ষা চুক্তি বা ভারতকে ছাড়ের মূল্যে রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে কোনো চুক্তি হয়নি।
আনুষ্ঠানিকতার পর, নেতারা তাদের বক্তব্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। তারা যখন বিবৃতি পাঠ করেন, তখন প্রথমে যা নজরে আসে তা হলো পারস্পরিক সম্মানের স্পষ্ট প্রদর্শন। দ্বিতীয়টি ছিল কোনো বড় ঘোষণার অনুপস্থিতি। কিন্তু তাদের মন্তব্য থেকে যা স্পষ্ট হয়েছিল তা হলো বাণিজ্যই ছিল এই সফরের কেন্দ্রবিন্দুতে।
রাশিয়া পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কবলে জর্জরিত এবং ভারত ওয়াশিংটনের ৫০ শতাংশ শুল্কের সম্মুখীন।
উভয় দেশেরই অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য বিকল্প বাজারের প্রয়োজন। উভয় দেশই একে অপরকে বড় বাজার হিসেবে দেখে এবং মনে হয় তাদের মধ্যে এই বোঝাপড়াও রয়েছে যে তাদের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব কয়েক দশক ধরে আশানুরূপ ফল দিতে পারেনি।
তাদের বর্তমান বাণিজ্যের পরিমাণ ৬৮ দশমিক ৭২ বিলিয়ন ডলার (২০২০ সালের ৮ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে), যা প্রধানত ভারতের ছাড়ের মূল্যে রুশ তেল কেনার ওপর নির্ভর করে আছে।
রাশিয়া চাইবে এটি অব্যাহত থাকুক, কিন্তু পুতিন যখন বললেন যে মস্কো ‘নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ’ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত, তখন তা ছিল হোয়াইট হাউসের দাবিতে নতি স্বীকার না করার জন্য মোদি এবং ভারতের প্রতি একটি মৃদু ইঙ্গিত।
ট্রাম্পের পক্ষ থেকে ভারতের ওপর রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার চাপ রয়েছে। এখন দেখার বিষয়, মোদি কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন—অর্থাৎ একই সঙ্গে রাশিয়া থেকে তেল কেনা চালিয়ে যাওয়া এবং ট্রাম্পের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তিও নিশ্চিত করা।
তবে প্রতিরক্ষা ও তেল ছাড়াও, দুই দেশ অন্যান্য খাতে অনেক চুক্তির ঘোষণা করেছে। শিপবিল্ডিং, পোলার ওয়াটারে কাজ করার জন্য ভারতীয় নাবিকদের প্রশিক্ষণ, নতুন শিপিং লেনে বিনিয়োগ, বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি, ভিসা-মুক্ত ভ্রমণ এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।
মোদি দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক জোরদারের ওপর অনেক জোর দিয়েছেন, যা নতুন বাজার খোঁজার জন্য ভারতের প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে।
তিনি ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন (EAEU), যার মধ্যে রাশিয়া, আর্মেনিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান এবং কিরগিজস্তান অন্তর্ভুক্ত, তার সঙ্গে ভারতের সম্ভাব্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার অগ্রগতি সম্পর্কেও উল্লেখ করেন। এই চুক্তি চূড়ান্ত হলে রাশিয়া, ভারত এবং অন্যান্য সদস্যরা একে অপরের বাজার অন্বেষণ করতে সক্ষম হবে।
নেতারা একটি পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিষয়েও কথা বলেছেন, যা দুই দেশকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ১০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে সহায়তা করবে।
এটি একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য, বিশেষ করে যদি ছাড়ের তেলকে সমীকরণ থেকে বাদ দেওয়া হয়। আর এই কারণেই হয়তো অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়ানোর ওপর এত জোর দেওয়া হয়েছিল।
সবশেষে, একটি বড় প্রতিরক্ষা চুক্তির অনুপস্থিতি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ওপর রাশিয়ার ভূমিকাকে সীমিত করে না। মস্কো ভারতের প্রতিরক্ষা প্রয়োজনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবেই থাকবে, যেমনটি কয়েক দশক ধরে ছিল।
তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, ভারত প্রকাশ্যে Su-57 পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান কেনার ইচ্ছা নিয়ে খুব বেশি কিছু বলেনি, যা বিমান বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ শূন্যস্থান পূরণের জন্য প্রয়োজন।
ভারত হয়তো তাদের প্রতিরক্ষা অর্ডারের সময়মতো সরবরাহ দাবি করেছে। তাদের S-400 বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অর্ডারের বাকি ইউনিটগুলোর সরবরাহ বিলম্বিত হচ্ছে।
তবে রাশিয়া এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া কঠিন মনে করতে পারে, কারণ তাদের প্রতিরক্ষা সম্পদের বিশাল অংশ বর্তমানে ইউক্রেনে ব্যয় হচ্ছে।
তবে এর অর্থ এই নয় যে যুদ্ধবিমান বা অন্যান্য বড় প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে তাদের আলোচনা পর্দার আড়ালে চলছে না।