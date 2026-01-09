যুদ্ধবিরতির মাঝেই গাজায় ইসরায়েলি হামলা, নিহত ১৪

যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও গাজা উপত্যকাজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) অন্তত ১৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত অক্টোবর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৪২৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
চিকিৎসা সূত্রমতে, দক্ষিণ গাজার আল-মাওয়াসি এলাকায় বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য স্থাপিত তাঁবুতে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত চারজন নিহত হন। একই দিনে গাজা সিটির জেইতুন এলাকায় আরেকটি হামলায় চারজন প্রাণ হারান। এছাড়া মধ্য গাজার বুরেইজ ও নুসেইরাত এলাকাতেও বোমাবর্ষণ চালিয়েছে ইসরায়েল।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১১ অক্টোবরের পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৪২৫ জন নিহত এবং ১,২০৬ জন আহত হয়েছেন। একই সঙ্গে ইসরায়েলের অভিযানে ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়ায় কয়েক লক্ষ ফিলিস্তিনি গাজার বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী তাঁবু শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।
জাতিসংঘ ও মানবিক সংস্থাগুলোর সতর্কবার্তা সত্ত্বেও গাজায় পর্যাপ্ত আশ্রয় সামগ্রী প্রবেশে বাধা দিচ্ছে ইসরায়েল। শীতকালীন ঝড় ও ভারী বৃষ্টিতে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বহু তাঁবু শিবির পানিতে তলিয়ে গেছে। এতে করে ফিলিস্তিনিরা উন্নত তাঁবু, কম্বল ও গরম পোশাকের দাবি জানিয়েছেন।