শুক্রবার, ০৯ জানুয়ারী ২০২৬, ১২:৪২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Jana Nayagan: Madras HC Asks Censor Board To Grant U/A 16+ Certificate To Vijay Starrer | Tamil Cinema News ‘Instead of Mustafizur, had it been Litton Das or Soumya Sarkar, would they have done the same thing?’ – asks Ex-BCB administrator | Cricket News Chitrangda Singh On Mobbing Incidents: ‘Some Events Really Get Out Of Hand’ | Bollywood News ‘Daal roti nahi chalti bina Virat Kohli ka naam liye’: Kohli’s brother hits back at critics as star readies for NZ ODIs | Cricket News যুদ্ধবিরতির মাঝেই গাজায় ইসরায়েলি হামলা, নিহত ১৪ Riteish Deshmukh Reviews Yash’s Toxic Trailer: ‘Gobsmacked By How Crazy It Is’ | Bollywood News T20 World Cup standoff: Bangladesh sends second letter to ICC, reiterates venue shift from India | Cricket News Ranveer Singh, Deepika Padukone Enjoy Their Friend’s Wedding In New York Amid Dhurandhar Success | PICS | Bollywood News 7 Iconic Dance Choreographies By Her Priyadarshan Swells With Pride As Aditya Dhar’s Dhurandhar Turns Blockbuster: ‘I’ll Forever Be Your…’ | Bollywood News
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

যুদ্ধবিরতির মাঝেই গাজায় ইসরায়েলি হামলা, নিহত ১৪

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৯ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৪ সময় দেখুন
যুদ্ধবিরতির মাঝেই গাজায় ইসরায়েলি হামলা, নিহত ১৪


যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও গাজা উপত্যকাজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) অন্তত ১৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত অক্টোবর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৪২৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

চিকিৎসা সূত্রমতে, দক্ষিণ গাজার আল-মাওয়াসি এলাকায় বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য স্থাপিত তাঁবুতে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত চারজন নিহত হন। একই দিনে গাজা সিটির জেইতুন এলাকায় আরেকটি হামলায় চারজন প্রাণ হারান। এছাড়া মধ্য গাজার বুরেইজ ও নুসেইরাত এলাকাতেও বোমাবর্ষণ চালিয়েছে ইসরায়েল।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১১ অক্টোবরের পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৪২৫ জন নিহত এবং ১,২০৬ জন আহত হয়েছেন। একই সঙ্গে ইসরায়েলের অভিযানে ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়ায় কয়েক লক্ষ ফিলিস্তিনি গাজার বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী তাঁবু শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

জাতিসংঘ ও মানবিক সংস্থাগুলোর সতর্কবার্তা সত্ত্বেও গাজায় পর্যাপ্ত আশ্রয় সামগ্রী প্রবেশে বাধা দিচ্ছে ইসরায়েল। শীতকালীন ঝড় ও ভারী বৃষ্টিতে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বহু তাঁবু শিবির পানিতে তলিয়ে গেছে। এতে করে ফিলিস্তিনিরা উন্নত তাঁবু, কম্বল ও গরম পোশাকের দাবি জানিয়েছেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Jana Nayagan: Madras HC Asks Censor Board To Grant U/A 16+ Certificate To Vijay Starrer | Tamil Cinema News

Jana Nayagan: Madras HC Asks Censor Board To Grant U/A 16+ Certificate To Vijay Starrer | Tamil Cinema News

Chitrangda Singh On Mobbing Incidents: ‘Some Events Really Get Out Of Hand’ | Bollywood News

Chitrangda Singh On Mobbing Incidents: ‘Some Events Really Get Out Of Hand’ | Bollywood News

Riteish Deshmukh Reviews Yash’s Toxic Trailer: ‘Gobsmacked By How Crazy It Is’ | Bollywood News

Riteish Deshmukh Reviews Yash’s Toxic Trailer: ‘Gobsmacked By How Crazy It Is’ | Bollywood News

Ranveer Singh, Deepika Padukone Enjoy Their Friend’s Wedding In New York Amid Dhurandhar Success | PICS | Bollywood News

Ranveer Singh, Deepika Padukone Enjoy Their Friend’s Wedding In New York Amid Dhurandhar Success | PICS | Bollywood News

7 Iconic Dance Choreographies By Her

7 Iconic Dance Choreographies By Her

Priyadarshan Swells With Pride As Aditya Dhar’s Dhurandhar Turns Blockbuster: ‘I’ll Forever Be Your…’ | Bollywood News

Priyadarshan Swells With Pride As Aditya Dhar’s Dhurandhar Turns Blockbuster: ‘I’ll Forever Be Your…’ | Bollywood News

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
বিএনপি’র প্রার্থী শওকতুল ইসলাম শকুর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রে সভা অনুষ্ঠিত
বিএনপি’র প্রার্থী শওকতুল ইসলাম শকুর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রে সভা অনুষ্ঠিত
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST