যেকোনো মুহূর্তে যুদ্ধ ফের শুরু হতে পারে: ইরানের সতর্কবার্তা

ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার ও প্রধান আলোচক মোহাম্মদ বাকের গালিবাফ সতর্ক করে বলেছেন, চলমান উত্তেজনার মধ্যে যেকোনো মুহূর্তে আবার যুদ্ধ শুরু হতে পারে। রোববার (১৯ এপ্রিল) ভোরে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
গালিবাফ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তাদের কোনো আস্থা নেই। আমরা শত্রুর ওপর কোনো বিশ্বাস রাখি না। এই মুহূর্তেও, আমরা এখানে বসে থাকলেও যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।’
তিনি আরও জানান, সম্ভাব্য সংঘাত মোকাবিলায় ইরানের সশস্ত্র বাহিনী সর্বোচ্চ প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে আলোচনা চললেও পরিস্থিতি এখনো অনিশ্চিত বলে উল্লেখ করেন তিনি।
গালিবাফ বলেন, ‘শত্রু যদি কোনো ভুল করে, তাহলে আমরা যেকোনো মুহূর্তে জবাব দিতে প্রস্তুত।’