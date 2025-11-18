রাঙ্গামাটিতে নবাগত নারী জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফীর দায়িত্বভার গ্রহণ

আহমদ বিলাল খান
পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন নারী জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নাজমা আশরাফীর দায়িত্বভার গ্রহণ।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে রাঙ্গামাটি জেলার নতুন ডিসি হিসেবে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তিনি এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
এ সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মো. মোবারক হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. রুহল আমীন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জোবাইদা আকতার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) নিশাত শারমিনসহ জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
দায়িত্বভার গ্রহণের পর নতুন জেলা প্রশাসক প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলাপ করেন।
উল্লেখ্য, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর ২০২৫) জারি করা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটির নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে নাজমা আশরাফীকে এই নিয়োগ প্রদান করা হয়। এর আগে তিনি উপ-সচিব হিসেবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে কর্মরত ছিলেন।