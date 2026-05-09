রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে ইডেনে বিক্ষোভ

ঢাকা: ক্যাম্পাসে রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে বিক্ষোভ করেছে রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা।
শনিবার (৯ মে) রাত সাড়ে ১১টার দিকে কলেজ ক্যাম্পাসে এ আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় তারা ইডেন কলেজের মূল ফটকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যানারে আগুন দেয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে ছাত্রীরা হোস্টেল থেকে বের হয়ে আসেন। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা কলেজের প্রধান ফটক ভেঙে বাইরে বের হন। পরে অবশ্য তারা ভেতরে ঢুকে যান।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবি, ক্যাম্পাসকে সবধরনের দলীয় রাজনীতিমুক্ত রেখে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী সারাবাংলাকে জানান, ইডেন মহিলা কলেজের বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা হলে ছাত্রদলের কয়েকজনকে সিট দিয়েছে প্রশাসন। আরও কিছু হলেও আছে এই দলের পদধারী কয়েকজন।
এ নিয়ে হলের কিছু শিক্ষার্থী বেশ কিছুদিন ধরেই প্রতিবাদ করে আসছেন নানা প্ল্যাটফর্মে। আজ ক্যাম্পাসে দলটি রং দিয়ে কলেজ গেইটের ওপর ‘ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের’ একটি লেখা মুছে ফেলে। সেজন্য বঙ্গমাতা হলের শিক্ষার্থীসহ অন্য পাঁচ হলের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। এ সময় তারা ছাত্রদলের পোস্টার পুড়িয়ে দেয়।
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ছাত্রীরা ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে।