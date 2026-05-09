রবিবার, ১০ মে ২০২৬, ০৮:৪৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে ইডেনে বিক্ষোভ IPL 2026 | ‘We are going to … ‘: Yashasvi Jaiswal’s short reaction after Rajasthan Royals collapse vs Gujarat Titans | Cricket News কুষ্টিয়ার সীমান্তে মাইকিং করে বিজিবির সতর্কতা জারি Kevin McKidd Reacts To Harry Potter Casting Rumours: ‘Never Say Never’ | Hollywood News কালিয়াকৈরে ৮৪ কোটির টাকা ব্যয়ে নির্মিত হাইটেক পার্ক স্টেশন এখন মাদকসেবীদের দখলে হামে মৃত্যু ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে তদন্ত চলছে: স্বাস্থ্য সচিব – সারাবাংলা: লেটেস্ট বাংলা খবর | ব্রেকিং নিউজ ‘রোসনি’র দায়িত্ব হস্তান্তর, দ্বিতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের যাত্রা শুরু – সারাবাংলা: লেটেস্ট বাংলা খবর | ব্রেকিং নিউজ লক্ষ্মীপুরের ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী বঙ্ক বিহারী জিউ আখড়া মন্দির পরিচালনা নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি (সেবাইত) চিত্ত রঞ্জন দেবনাথ ও সেক্রেটারি সঞ্জয় দেবনাথ Axar Patel begins ‘next year’ talk as Delhi Capitals IPL playoff hopes fade after KKR loss | Cricket News Celina Jaitly’s Husband Peter Haag Booked By Mumbai Police, Look Out Circular Issued | Bollywood News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে ইডেনে বিক্ষোভ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১০ মে, ২০২৬
  • ৩৬ সময় দেখুন
রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে ইডেনে বিক্ষোভ


ঢাকা: ক্যাম্পাসে রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে বিক্ষোভ করেছে রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা।

শনিবার (৯ মে) রাত সাড়ে ১১টার দিকে কলেজ ক্যাম্পাসে এ আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় তারা ইডেন কলেজের মূল ফটকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যানারে আগুন দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে ছাত্রীরা হোস্টেল থেকে বের হয়ে আসেন। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা কলেজের প্রধান ফটক ভেঙে বাইরে বের হন। পরে অবশ্য তারা ভেতরে ঢুকে যান।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবি, ক্যাম্পাসকে সবধরনের দলীয় রাজনীতিমুক্ত রেখে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী সারাবাংলাকে জানান, ইডেন মহিলা কলেজের বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা হলে ছাত্রদলের কয়েকজনকে সিট দিয়েছে প্রশাসন। আরও কিছু হলেও আছে এই দলের পদধারী কয়েকজন।

এ নিয়ে হলের কিছু শিক্ষার্থী বেশ কিছুদিন ধরেই প্রতিবাদ করে আসছেন নানা প্ল্যাটফর্মে। আজ ক্যাম্পাসে দলটি রং দিয়ে কলেজ গেইটের ওপর ‘ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের’ একটি লেখা মুছে ফেলে। সেজন্য বঙ্গমাতা হলের শিক্ষার্থীসহ অন্য পাঁচ হলের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। এ সময় তারা ছাত্রদলের পোস্টার পুড়িয়ে দেয়।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ছাত্রীরা ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কুষ্টিয়ার সীমান্তে মাইকিং করে বিজিবির সতর্কতা জারি

কুষ্টিয়ার সীমান্তে মাইকিং করে বিজিবির সতর্কতা জারি

Kevin McKidd Reacts To Harry Potter Casting Rumours: ‘Never Say Never’ | Hollywood News

Kevin McKidd Reacts To Harry Potter Casting Rumours: ‘Never Say Never’ | Hollywood News

কালিয়াকৈরে ৮৪ কোটির টাকা ব্যয়ে নির্মিত হাইটেক পার্ক স্টেশন এখন মাদকসেবীদের দখলে

কালিয়াকৈরে ৮৪ কোটির টাকা ব্যয়ে নির্মিত হাইটেক পার্ক স্টেশন এখন মাদকসেবীদের দখলে

লক্ষ্মীপুরের ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী বঙ্ক বিহারী জিউ আখড়া মন্দির পরিচালনা নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি (সেবাইত) চিত্ত রঞ্জন দেবনাথ ও সেক্রেটারি সঞ্জয় দেবনাথ

লক্ষ্মীপুরের ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী বঙ্ক বিহারী জিউ আখড়া মন্দির পরিচালনা নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি (সেবাইত) চিত্ত রঞ্জন দেবনাথ ও সেক্রেটারি সঞ্জয় দেবনাথ

Celina Jaitly’s Husband Peter Haag Booked By Mumbai Police, Look Out Circular Issued | Bollywood News

Celina Jaitly’s Husband Peter Haag Booked By Mumbai Police, Look Out Circular Issued | Bollywood News

পতেঙ্গায় ১ হাজার ৫ শত লিটার ভোজ্য তেল জব্দ

পতেঙ্গায় ১ হাজার ৫ শত লিটার ভোজ্য তেল জব্দ

রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে ইডেনে বিক্ষোভ
রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে ইডেনে বিক্ষোভ
IPL 2026 | ‘We are going to … ‘: Yashasvi Jaiswal’s short reaction after Rajasthan Royals collapse vs Gujarat Titans | Cricket News
IPL 2026 | ‘We are going to … ‘: Yashasvi Jaiswal’s short reaction after Rajasthan Royals collapse vs Gujarat Titans | Cricket News
কুষ্টিয়ার সীমান্তে মাইকিং করে বিজিবির সতর্কতা জারি
কুষ্টিয়ার সীমান্তে মাইকিং করে বিজিবির সতর্কতা জারি
Kevin McKidd Reacts To Harry Potter Casting Rumours: ‘Never Say Never’ | Hollywood News
Kevin McKidd Reacts To Harry Potter Casting Rumours: ‘Never Say Never’ | Hollywood News
কালিয়াকৈরে ৮৪ কোটির টাকা ব্যয়ে নির্মিত হাইটেক পার্ক স্টেশন এখন মাদকসেবীদের দখলে
কালিয়াকৈরে ৮৪ কোটির টাকা ব্যয়ে নির্মিত হাইটেক পার্ক স্টেশন এখন মাদকসেবীদের দখলে
হামে মৃত্যু ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে তদন্ত চলছে: স্বাস্থ্য সচিব – সারাবাংলা: লেটেস্ট বাংলা খবর | ব্রেকিং নিউজ
‘রোসনি’র দায়িত্ব হস্তান্তর, দ্বিতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের যাত্রা শুরু – সারাবাংলা: লেটেস্ট বাংলা খবর | ব্রেকিং নিউজ
লক্ষ্মীপুরের ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী বঙ্ক বিহারী জিউ আখড়া মন্দির পরিচালনা নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি (সেবাইত) চিত্ত রঞ্জন দেবনাথ ও সেক্রেটারি সঞ্জয় দেবনাথ
লক্ষ্মীপুরের ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী বঙ্ক বিহারী জিউ আখড়া মন্দির পরিচালনা নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি (সেবাইত) চিত্ত রঞ্জন দেবনাথ ও সেক্রেটারি সঞ্জয় দেবনাথ
Axar Patel begins ‘next year’ talk as Delhi Capitals IPL playoff hopes fade after KKR loss | Cricket News
Axar Patel begins ‘next year’ talk as Delhi Capitals IPL playoff hopes fade after KKR loss | Cricket News
Celina Jaitly’s Husband Peter Haag Booked By Mumbai Police, Look Out Circular Issued | Bollywood News
Celina Jaitly’s Husband Peter Haag Booked By Mumbai Police, Look Out Circular Issued | Bollywood News
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom