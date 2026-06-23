রাজশাহীতে বেপরোয়া অটোরিকশার ভাড়া

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহী নগরীর যাত্রীদের সুযোগ পেলেই জি*ম্মি করে ৩০ টাকার ভাড়া ১২০ টাকাও আদায় করছে অটোরিকশা চালকরা। একটি ঘটনা বলি: বুধবার সন্ধ্যায় বৃষ্টির পরে কোর্ট স্টেশন থেকে তেরোখাদিয়া হয়ে সাহেববাজারের জন্য সিঙ্গেল অটোরিকশা ভাড়া করতে চাইলাম। একজনকে বলতেই তিনি রাজি হলেন। ভাড়া কত, জানতে চাইলে তার সোজা উত্তর, ‘১৬০ টাকা।’
জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এ্যাম্বুলেনসের ভাড়া চাইলেন? তারর উত্তর বৃষ্টি হয়েছে, স্বাভাবিককে চেয়ে একটু বেশি ভাড়া তো দিতেই হবে।
অথচ একটা সিঙ্গেল অটোরিকশার ভাড়া কোর্ট স্টেশন থেকে তেরোখাদিয়া স্টেডিয়াম ৪০-৫০, স্টেডিয়াম থেকে সাহেব বাজার ৪০-৫০ টাকা। সেই হিসেবে ৮০ থেকে সর্বোচ্চ ১০০ টাকা হওয়ার কথা। কিন্তু ১৬০ টাকা ভাড়া আদায় করেন কিভাবে উনি?
বৃষ্টির মধ্যে, বা পরে, ভোরে বা রাত গভীর হলেই রাজশাহী নগরীর অটোরিকশা চালকরা এভাবেই হয়রানি করছে সাধারণ যাত্রীদের।
রাজশাহী স্টেশনের অটোরিকশা চালকরা সে ক্ষেত্রে আরও বেপরোয়া বেশি। যাত্রী শহরের বাইরে থেকে এসেছেন বুঝতে পারলেই জি*ম্মি করে ৩০ টাকার ভাড়া ১০০-১২০ টাকাও আদায় করছে।
এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা প্রশাসন কখনো নেয় না বলে এরা দিনের পর দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।