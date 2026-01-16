রাবির ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা

রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সহায়তায় কাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা।
শুক্রবার (১৫ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্নস্থানে বুথ বসিয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সহায়তায় কাজ করতে দেখা যায় তাদেরকে।
সরজমিনে দেখা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল, ইসলামি ছাত্রশিবির, পিডিএফ, ইসলামি ছাত্রী সংস্থা, শাখা ছাত্র হিজবুল্লাহ, খেলাফত ছাত্র মজলিশ, বিভিন্ন জেলা সমিতি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠন সংগঠন কাজ করছেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ‘ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদেরকে রাবিতে স্বাগত জানানোর জন্য ফুল, বিভিন্ন রকমের চকলেট ও কলম উপহার দিচ্ছি। এছাড়াও আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করেছি। আমাদের আরও ২টি বুথ রয়েছে সেখানেও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আমরা সম্মানিত অভিভাবকদের জন্য বসার স্থান করেছি যেখানে আমাদের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা তাদেরকে পত্রিকা থেকে শুরু চা-পানি সরবরাহ করছে। আমরা মহিলা অভিভাবকদের জন্যে নামাজের ব্যবস্থাও রেখেছি।’
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মেহেদী হাসান বলেন, ‘আজকে ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির প্রতিবছরে ন্যায় এবারও শিক্ষার্থীদের জন্য হেল্প ডেস্ক নিয়ে বসেছে। আমরা ভর্তি পরীক্ষার্থী চাবির রিং, কলম, শিক্ষার্থীদের সাথে যে অভিভাবকরা আসেন তাদের বসার ব্যবস্থা, জিনিসপত্র রাখাসহ সকালের নাস্তার ব্যবস্থা করেছি। আমাদের এখন পর্যন্ত তিনটা বুথ বসানো হয়েছে। এছাড়াও বুদ্ধিজীবী চত্বরে আমাদের প্রকাশনা উৎসব চলছে, সেখানেও আমরা অভিভাবকদের বসার ব্যবস্থা করেছি।’
উল্লেখ্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ও বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই দুই শিফটে অনুষ্ঠিত হবে।