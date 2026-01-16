শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:৪৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Ammy Virk Honours Late Friend Rajvir Jawanda’s Commitments: ‘Did What My Heart Told Me To Do’ | Bollywood News ICC corrects Virat Kohli ranking error after fan backlash as India great jumps to third on all-time list | Cricket News Sonali Bendre Hugs Aamir Khan, Shares PICS From Happy Patel Screening: ‘What An Absolute Blast’ | Bollywood News Where is Riyan Parag? Inside details of all-rounder’s recovery at the BCCI CoE | Cricket News Dolly Javed Was ‘Very Sad’ After Being Compared To Sister Uorfi Javed: ‘For Two Weeks…’ | Web-series News England Under-19 5/0 in 0.3 Overs রাবির ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা Samantha Ruth Prabhu And Raj Nidimoru Celebrate Their First Sankranti, Goofy Pic Goes Viral | Telugu Cinema News There is no perfect race: Andre De Grasse | More sports News রাবিতে ভর্তিযুদ্ধে সন্তান, হলের বাইরে অভিভাবকরা দিচ্ছেন অন্যরকম পরীক্ষা
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

রাবির ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৩ সময় দেখুন
রাবির ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা


রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সহায়তায় কাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার (১৫ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্নস্থানে বুথ বসিয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সহায়তায় কাজ করতে দেখা যায় তাদেরকে।

সরজমিনে দেখা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল, ইসলামি ছাত্রশিবির, পিডিএফ, ইসলামি ছাত্রী সংস্থা, শাখা ছাত্র হিজবুল্লাহ, খেলাফত ছাত্র মজলিশ, বিভিন্ন জেলা সমিতি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠন সংগঠন কাজ করছেন।

ছবি: সারাবাংলা

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ‘ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদেরকে রাবিতে স্বাগত জানানোর জন্য ফুল, বিভিন্ন রকমের চকলেট ও কলম উপহার দিচ্ছি। এছাড়াও আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করেছি। আমাদের আরও ২টি বুথ রয়েছে সেখানেও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আমরা সম্মানিত অভিভাবকদের জন্য বসার স্থান করেছি যেখানে আমাদের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা তাদেরকে পত্রিকা থেকে শুরু চা-পানি সরবরাহ করছে। আমরা মহিলা অভিভাবকদের জন্যে নামাজের ব্যবস্থাও রেখেছি।’

ছবি: সারাবাংলা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মেহেদী হাসান বলেন, ‘আজকে ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির প্রতিবছরে ন্যায় এবারও শিক্ষার্থীদের জন্য হেল্প ডেস্ক নিয়ে বসেছে। আমরা ভর্তি পরীক্ষার্থী চাবির রিং, কলম, শিক্ষার্থীদের সাথে যে অভিভাবকরা আসেন তাদের বসার ব্যবস্থা, জিনিসপত্র রাখাসহ সকালের নাস্তার ব্যবস্থা করেছি। আমাদের এখন পর্যন্ত তিনটা বুথ বসানো হয়েছে। এছাড়াও বুদ্ধিজীবী চত্বরে আমাদের প্রকাশনা উৎসব চলছে, সেখানেও আমরা অভিভাবকদের বসার ব্যবস্থা করেছি।’

উল্লেখ্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ও বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই দুই শিফটে অনুষ্ঠিত হবে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
রাবিতে ভর্তিযুদ্ধে সন্তান, হলের বাইরে অভিভাবকরা দিচ্ছেন অন্যরকম পরীক্ষা

রাবিতে ভর্তিযুদ্ধে সন্তান, হলের বাইরে অভিভাবকরা দিচ্ছেন অন্যরকম পরীক্ষা

বিইউবিটিতে স্প্রিং-২০২৬ নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

বিইউবিটিতে স্প্রিং-২০২৬ নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

বাস ভাঙচুরের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে: ঢাবি উপাচার্য

বাস ভাঙচুরের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে: ঢাবি উপাচার্য

শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ঢাবিতে ১৭ জানুয়ারি ‘কুয়াশার গান’

শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ঢাবিতে ১৭ জানুয়ারি ‘কুয়াশার গান’

৭ কলেজ শিক্ষার্থীদের অবরোধে ঢাবির বাস ভাঙচুর

৭ কলেজ শিক্ষার্থীদের অবরোধে ঢাবির বাস ভাঙচুর

এসএসসি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

এসএসসি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST