শবে কদর উপলক্ষ্যে বিএনপি মহাসচিবের শুভেচ্ছা

ঢাকা: পবিত্র শবে কদর উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব মুসলমানকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। একই সঙ্গে তিনি সবার সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেছেন।

সোমবার (১৬ মার্চ) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বাণীতে তিনি এ শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা জানান।

বাণীতে তিনি বলেন, পবিত্র লাইলাতুল কদর উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব মুসলমানকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। লাইলাতুল কদর এক মহিমাময় ও পবিত্র রাত, যা মর্যাদার রাত বা সৌভাগ্যের রজনী হিসেবে পরিচিত।

তিনি উল্লেখ করেন, মাহে রমজানের এই রাতেই নাজিল হয়েছিল পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা হিসেবে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে।

বাণীতে আরও বলা হয়, এই পবিত্র রাতে বেহেশতি সওগাতের আশায় মুমিন মুসলমানরা ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের জীবনের তিক্ততা দূর হয় এবং মুমিনদের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে অনাবিল শান্তিতে ভরে ওঠে।

তিনি বলেন, মহিমান্বিত কদরের রজনী হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। পবিত্র এই রাতে তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দেশ, জনগণ ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং সবার ওপর মহান আল্লাহর অশেষ রহমত বর্ষণের জন্য প্রার্থনা জানান।





এই বিভাগের আরও খবর
Veteran Actor Navnindra Behl Dies At 76, Son Kanu Behl Shares Emotional Tribute | Bollywood News

Veteran Actor Navnindra Behl Dies At 76, Son Kanu Behl Shares Emotional Tribute | Bollywood News

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে কত ইসরায়েলি নিহত

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে কত ইসরায়েলি নিহত

Oscars 2026 LIVE Updates: Priyanka Chopra Teases Her Red Carpet Look; Emma Stone Stuns In White

Oscars 2026 LIVE Updates: Priyanka Chopra Teases Her Red Carpet Look; Emma Stone Stuns In White

৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী ৩১৭ কিশোরকে আমিনুল হকের সাইকেল উপহার

৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী ৩১৭ কিশোরকে আমিনুল হকের সাইকেল উপহার

ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে ইরানের তীব্র ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে ইরানের তীব্র ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

বাগেরহাটে শ্রমিক লীগের সাবেক নেতাকে গুলি করে হত্যা

বাগেরহাটে শ্রমিক লীগের সাবেক নেতাকে গুলি করে হত্যা

শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি
শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি
শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট,যুবসেনা ও ছাত্রসেনার বদর দিবস পালিত
শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট,যুবসেনা ও ছাত্রসেনার বদর দিবস পালিত
ভূঞাপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত!
ভূঞাপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত!
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
আমি প্রমাণ করতে পারব আপনারা কারচুপি করেছেন: মির্জা আব্বাস
আমি প্রমাণ করতে পারব আপনারা কারচুপি করেছেন: মির্জা আব্বাস
IPYG, Monthly Diary Meet Up: Nine Partnerships Signed Across India and Bangladesh
IPYG, Monthly Diary Meet Up: Nine Partnerships Signed Across India and Bangladesh
নারী আসনে আলোচনায় নাসের রহমানের স্ত্রী রোজিনা নাসের
নারী আসনে আলোচনায় নাসের রহমানের স্ত্রী রোজিনা নাসের
ভূঞাপুরে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
ভূঞাপুরে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে পঁচা মাংস বিক্রির অভিযোগে প্রতিষ্ঠান সিলগালা
কমলগঞ্জে কোরআন অবমাননার অভিযোগে মিলনকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে
কমলগঞ্জে কোরআন অবমাননার অভিযোগে মিলনকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে
