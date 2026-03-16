শবে কদর উপলক্ষ্যে বিএনপি মহাসচিবের শুভেচ্ছা

ঢাকা: পবিত্র শবে কদর উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব মুসলমানকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। একই সঙ্গে তিনি সবার সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেছেন।
সোমবার (১৬ মার্চ) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বাণীতে তিনি এ শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা জানান।
বাণীতে তিনি বলেন, পবিত্র লাইলাতুল কদর উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব মুসলমানকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। লাইলাতুল কদর এক মহিমাময় ও পবিত্র রাত, যা মর্যাদার রাত বা সৌভাগ্যের রজনী হিসেবে পরিচিত।
তিনি উল্লেখ করেন, মাহে রমজানের এই রাতেই নাজিল হয়েছিল পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা হিসেবে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে।
বাণীতে আরও বলা হয়, এই পবিত্র রাতে বেহেশতি সওগাতের আশায় মুমিন মুসলমানরা ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের জীবনের তিক্ততা দূর হয় এবং মুমিনদের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে অনাবিল শান্তিতে ভরে ওঠে।
তিনি বলেন, মহিমান্বিত কদরের রজনী হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। পবিত্র এই রাতে তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দেশ, জনগণ ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং সবার ওপর মহান আল্লাহর অশেষ রহমত বর্ষণের জন্য প্রার্থনা জানান।