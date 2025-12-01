মঙ্গলবার, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:১৮ পূর্বাহ্ন
শিগগিরই দেশে ফিরছেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন আহমদ
রাজনীতি

শিগগিরই দেশে ফিরছেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন আহমদ

  মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর, ২০২৫
শিগগিরই দেশে ফিরছেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন আহমদ


ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খুব শিগগিরই দেশে ফিরছেন বলে জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাতে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির নিয়মিত বৈঠক শেষে তিনি এ তথ্য জানান।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘তারেক রহমান দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দলীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। খুব শিগগিরই তিনি দেশে ফিরবেন বলে আমরা আশা করছি।’

বৈঠকে রাজনৈতিক নানা বিষয় ছাড়াও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। চেয়ারপারসনের স্বাস্থ্যের অবনতিতে দল গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এর আগে রাত সাড়ে আটটায় শুরু হওয়া বিএনপির এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শেষ হয় রাত ১১টায়। বৈঠকে দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, চলমান সংসদ নির্বাচনপূর্ব আলোচনা ও সাংগঠনিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়।





