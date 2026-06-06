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শেরপুরে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শওকতের নেতৃত্বে শুভেচ্ছা মিছিল অনুষ্ঠিত

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  • আপডেট সময়: শনিবার, ৬ জুন, ২০২৬
  • ১১০ সময় দেখুন
শেরপুরে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শওকতের নেতৃত্বে শুভেচ্ছা মিছিল অনুষ্ঠিত

রিয়াদ আহাম্মেদ, শেরপুর প্রতিনিধি:
শেরপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নবগঠিত আংশিক কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (৬ জুন) বিকেলে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ শওকত হোসেনের নেতৃত্বে ও জেলা যুবদলের নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় যুবদলের নবনির্বাচিত সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন (এমপি)-কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় যুবদলের কমিটি অনুমোদন দেয়ায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নেতাকর্মীরা।

এ সময় বক্তারা বলেন, যুবদলের নতুন নেতৃত্ব দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে। তারা নতুন কমিটির সফলতা কামনা করেন এবং দলীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে যুবদলের জেলা, উপজেলা ও পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। পুরো কর্মসূচিতে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে এবং নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

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