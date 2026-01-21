বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারী ২০২৬, ০৫:৫২ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
‘We needed someone…’: Rohit Sharma explains why Shreyas Iyer missed T20 World Cup | Cricket News Jaaved Jaaferi Reacts To AR Rahman’s ‘Bias’ In Bollywood Remark: ‘Industry Has Changed’ | Bollywood News শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছে ভোট চাইলেন তারেক রহমান Anupam Kher Yells ‘Aisa Nahi Karte’ After Son Sikandar Kher Hits Him On Cheek | Watch | Bollywood News Border 2 Box Office: Sunny Deol Film Sells 55K Tickets In Advance At National Chains | Bollywood News Taylor Swift Makes History As Youngest-Ever Inductee Into Songwriters Hall Of Fame | Hollywood News বিএনপির নির্বাচনি থিম সং উদ্বোধন Meghan Trainor On Choosing Surrogacy For Baby No. 3: ‘Not Something To Whisper About’ | Hollywood News Blake Lively-Taylor Swift Texts Expose Rift: ‘Miss My Funny, Dark, Normal-Speaking Friend’ | Hollywood News পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যবসা হলো শিক্ষা: রাবি উপাচার্য
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছে ভোট চাইলেন তারেক রহমান

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ১ সময় দেখুন
শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছে ভোট চাইলেন তারেক রহমান


সিলেট: নির্বাসিত জীবনের ১৭ বছরের কাটিয়ে দীর্ঘ ২২ বছর পর বুধবার (২১ জানুয়ারি) দিবাগত গভীর রাতে শ্বশুর বাড়িতে পা ফেললেন তারেক রহমান। সেখানে পৌঁছেই শ্বশুরবাড়ি এলাকার স্বজন ও স্থানীয় বিএনপির আয়োজনে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিলে যোগ দেন। দোয়া শেষে তারেক রহমান রাত ১টার দিকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন।

সিলেটের দক্ষিণ সুরমার বিরাইমপুরে তার শ্বশুরবাড়িতে এক আবেগঘন পরিবেশে নির্বাচনি গণসংযোগ ও প্রচারের আনুষ্ঠানিক সুচনা করেছেন। তারেক রহমান হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে বক্তব্য দেওয়ার সময় আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চান।

বক্তব্যের শুরুতেই তারেক রহমান স্থানীয় মুরুব্বি ও এলাকাবাসীর দোয়া কামনা করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাজনীতি করি। ধানের শীষ জয়যুক্ত হলে আমরা আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জন্য ফ্যামিলি কার্ড এবং কৃষকদের সহায়তার জন্য কৃষক কার্ড প্রবর্তন করব।’

তারেক রহমান বলেন, ‘সিলেটের বহু মানুষ প্রবাসে থাকেন। আমরা প্রতিটি জেলায় উন্নত ট্রেনিং সেন্টারের ব্যবস্থা করব, যাতে আমাদের যুবকরা দক্ষ হয়ে বিদেশে যেতে পারে। তারা দক্ষ হিসেবে ভালো বেতনে চাকরি করলে, দেশে বেশি রেমিট্যান্স আসবে, দেশের অর্থনীতির বিকাশ হবে।’

কৃষকদের সেচ সুবিধা নিশ্চিত করতে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সূচিত ঐতিহাসিক ‘খাল খনন’ কর্মসূচি পুনরায় চালু করার ঘোষণা দেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, ‘কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে সারা দেশে আবার খাল খনন শুরু হবে, যা আমাদের কৃষি অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।’

গত দেড় দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ‘গত ১৬ বছর দেশের মানুষের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। আমরা সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই। মানুষের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি ফিরিয়ে দিতেই এই নির্বাচন।’

এর আগে সিলেট পৌঁছেই প্রথমে হযরত শাহজালাল (র.) এবং শেষে হযরত শাহপরান (র.) এর মাজার জিয়ারত ও নামাজ আদায় করেন তিনি।

জানা গেছে, তারেক রহমান বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় গ্র্যান্ড সিলেট হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে ১৩০ জন অরাজনৈতিক তরুণদের নিয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় যোগ দেবেন। সেখান থেকে বেলা ১১টার দিকে সিলেট আলিয়া মাদরাসায় যাবেন তিনি। সেখানে নির্বাচনি জনসভা থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরুর কথা রয়েছে তারেক রহমানের।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Jaaved Jaaferi Reacts To AR Rahman’s ‘Bias’ In Bollywood Remark: ‘Industry Has Changed’ | Bollywood News

Jaaved Jaaferi Reacts To AR Rahman’s ‘Bias’ In Bollywood Remark: ‘Industry Has Changed’ | Bollywood News

Anupam Kher Yells ‘Aisa Nahi Karte’ After Son Sikandar Kher Hits Him On Cheek | Watch | Bollywood News

Anupam Kher Yells ‘Aisa Nahi Karte’ After Son Sikandar Kher Hits Him On Cheek | Watch | Bollywood News

Border 2 Box Office: Sunny Deol Film Sells 55K Tickets In Advance At National Chains | Bollywood News

Border 2 Box Office: Sunny Deol Film Sells 55K Tickets In Advance At National Chains | Bollywood News

Taylor Swift Makes History As Youngest-Ever Inductee Into Songwriters Hall Of Fame | Hollywood News

Taylor Swift Makes History As Youngest-Ever Inductee Into Songwriters Hall Of Fame | Hollywood News

বিএনপির নির্বাচনি থিম সং উদ্বোধন

বিএনপির নির্বাচনি থিম সং উদ্বোধন

Meghan Trainor On Choosing Surrogacy For Baby No. 3: ‘Not Something To Whisper About’ | Hollywood News

Meghan Trainor On Choosing Surrogacy For Baby No. 3: ‘Not Something To Whisper About’ | Hollywood News

নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST