শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছে ভোট চাইলেন তারেক রহমান

সিলেট: নির্বাসিত জীবনের ১৭ বছরের কাটিয়ে দীর্ঘ ২২ বছর পর বুধবার (২১ জানুয়ারি) দিবাগত গভীর রাতে শ্বশুর বাড়িতে পা ফেললেন তারেক রহমান। সেখানে পৌঁছেই শ্বশুরবাড়ি এলাকার স্বজন ও স্থানীয় বিএনপির আয়োজনে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিলে যোগ দেন। দোয়া শেষে তারেক রহমান রাত ১টার দিকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন।
সিলেটের দক্ষিণ সুরমার বিরাইমপুরে তার শ্বশুরবাড়িতে এক আবেগঘন পরিবেশে নির্বাচনি গণসংযোগ ও প্রচারের আনুষ্ঠানিক সুচনা করেছেন। তারেক রহমান হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে বক্তব্য দেওয়ার সময় আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চান।
বক্তব্যের শুরুতেই তারেক রহমান স্থানীয় মুরুব্বি ও এলাকাবাসীর দোয়া কামনা করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাজনীতি করি। ধানের শীষ জয়যুক্ত হলে আমরা আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জন্য ফ্যামিলি কার্ড এবং কৃষকদের সহায়তার জন্য কৃষক কার্ড প্রবর্তন করব।’
তারেক রহমান বলেন, ‘সিলেটের বহু মানুষ প্রবাসে থাকেন। আমরা প্রতিটি জেলায় উন্নত ট্রেনিং সেন্টারের ব্যবস্থা করব, যাতে আমাদের যুবকরা দক্ষ হয়ে বিদেশে যেতে পারে। তারা দক্ষ হিসেবে ভালো বেতনে চাকরি করলে, দেশে বেশি রেমিট্যান্স আসবে, দেশের অর্থনীতির বিকাশ হবে।’
কৃষকদের সেচ সুবিধা নিশ্চিত করতে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সূচিত ঐতিহাসিক ‘খাল খনন’ কর্মসূচি পুনরায় চালু করার ঘোষণা দেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, ‘কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে সারা দেশে আবার খাল খনন শুরু হবে, যা আমাদের কৃষি অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।’
গত দেড় দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ‘গত ১৬ বছর দেশের মানুষের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। আমরা সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই। মানুষের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি ফিরিয়ে দিতেই এই নির্বাচন।’
এর আগে সিলেট পৌঁছেই প্রথমে হযরত শাহজালাল (র.) এবং শেষে হযরত শাহপরান (র.) এর মাজার জিয়ারত ও নামাজ আদায় করেন তিনি।
জানা গেছে, তারেক রহমান বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় গ্র্যান্ড সিলেট হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে ১৩০ জন অরাজনৈতিক তরুণদের নিয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় যোগ দেবেন। সেখান থেকে বেলা ১১টার দিকে সিলেট আলিয়া মাদরাসায় যাবেন তিনি। সেখানে নির্বাচনি জনসভা থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরুর কথা রয়েছে তারেক রহমানের।