শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০১:১২ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
শ্রীবরদীতে অটোরিকশা, সিএনজি ও ভ্যান চালকদের সাথে মতবিনিময় ও ইফতার সাবেক এমপি রুবেলের আটকের ৮ ঘণ্টা পর আ.লীগের চেয়ারম্যানকে ছেড়ে দিল পুলিশ, স্থানীয়দের ক্ষোভ মাটিয়া কলোনি বাইতুল আমান জামে মসজিদের শুভ উদ্বোধন বাবাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, শেষ রক্ষা হল না ছেলের কোচিং সেন্টারের পরিচালকে গণপিটুনি দিলো জনতা কুতুবদিয়ায় চিকিৎসক সংকটে রোগীর মৃত্যু, অভিযোগ স্বজনদের দামুড়হুদায় রণক্ষেত্রে রূপ নিলো পারিবারিক বিরোধ বর্হিষ্কৃত দল থেকে আমরা প্রধান বিরোধী দল: অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান চৌধুরী শ্রীমঙ্গলে খান খনন কাজের উদ্বোধন উত্তেজনা কমাতে সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

শ্রীবরদীতে অটোরিকশা, সিএনজি ও ভ্যান চালকদের সাথে মতবিনিময় ও ইফতার সাবেক এমপি রুবেলের

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৬২ সময় দেখুন
শ্রীবরদীতে অটোরিকশা, সিএনজি ও ভ্যান চালকদের সাথে মতবিনিময় ও ইফতার সাবেক এমপি রুবেলের

রিয়াদ আহাম্মেদ,শেরপুর প্রতিনিধি: শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলা ও পৌর শহরের ব্যাটারি চালিত অটো, ভ্যান ও সিএনজি চালকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।২৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীবরদী সরকারি কলেজ মাঠে এ মত বিনিময় ও মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য শেরপুর – আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাবেক এমপি মাহমুদুল হক রুবেল।

শ্রীবরদী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুর রহিম দুলালের সভাপতিত্বে ও উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল মামুন দুলালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ন আহবায়ক আবু রায়হান রুপন।

এসময় তাতিহাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুর রউফ, শ্রীবরদী পৌরসভার সাবেক মেয়র আব্দুল হাকিম, পৌর বিএনপি’র আহবায়ক ফজলুল হক চৌধুরী অকুল, সদস্য সচিব এস এম সোহান, উপজেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক আবু রায়হান মোহাম্মদ আল বেরুনীসহ প্রায় ১ হাজার অটোরিকশা, সিএনজি ও ভ্যান চালক উপস্থিত ছিলেন।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
আটকের ৮ ঘণ্টা পর আ.লীগের চেয়ারম্যানকে ছেড়ে দিল পুলিশ, স্থানীয়দের ক্ষোভ

আটকের ৮ ঘণ্টা পর আ.লীগের চেয়ারম্যানকে ছেড়ে দিল পুলিশ, স্থানীয়দের ক্ষোভ

মাটিয়া কলোনি বাইতুল আমান জামে মসজিদের শুভ উদ্বোধন

মাটিয়া কলোনি বাইতুল আমান জামে মসজিদের শুভ উদ্বোধন

বাবাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, শেষ রক্ষা হল না ছেলের

বাবাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, শেষ রক্ষা হল না ছেলের

কোচিং সেন্টারের পরিচালকে গণপিটুনি দিলো জনতা

কোচিং সেন্টারের পরিচালকে গণপিটুনি দিলো জনতা

কুতুবদিয়ায় চিকিৎসক সংকটে রোগীর মৃত্যু, অভিযোগ স্বজনদের

কুতুবদিয়ায় চিকিৎসক সংকটে রোগীর মৃত্যু, অভিযোগ স্বজনদের

দামুড়হুদায় রণক্ষেত্রে রূপ নিলো পারিবারিক বিরোধ

দামুড়হুদায় রণক্ষেত্রে রূপ নিলো পারিবারিক বিরোধ

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST