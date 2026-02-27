শ্রীবরদীতে অটোরিকশা, সিএনজি ও ভ্যান চালকদের সাথে মতবিনিময় ও ইফতার সাবেক এমপি রুবেলের

রিয়াদ আহাম্মেদ,শেরপুর প্রতিনিধি: শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলা ও পৌর শহরের ব্যাটারি চালিত অটো, ভ্যান ও সিএনজি চালকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।২৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীবরদী সরকারি কলেজ মাঠে এ মত বিনিময় ও মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য শেরপুর – আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাবেক এমপি মাহমুদুল হক রুবেল।
শ্রীবরদী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুর রহিম দুলালের সভাপতিত্বে ও উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল মামুন দুলালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ন আহবায়ক আবু রায়হান রুপন।
এসময় তাতিহাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুর রউফ, শ্রীবরদী পৌরসভার সাবেক মেয়র আব্দুল হাকিম, পৌর বিএনপি’র আহবায়ক ফজলুল হক চৌধুরী অকুল, সদস্য সচিব এস এম সোহান, উপজেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক আবু রায়হান মোহাম্মদ আল বেরুনীসহ প্রায় ১ হাজার অটোরিকশা, সিএনজি ও ভ্যান চালক উপস্থিত ছিলেন।