সাধারন জনগণকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য আহবান সিয়াম

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ
গাজীপুর ১ আসনের সাধারন জনগণকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য আহবান জানিয়েছেন কালিয়াকৈর উপজেলা হরতকিতলা ৫ নং ওয়ার্ড ছাএদল
তিনি জানান গাজীপুর ১ আসনে ধানের শীষে মনোনীত প্রার্থী সাবেক মেয়র মুজিবর রহমানের ধানের শীষে ভোট দিয়ে গাজীপুর ১ আসন উপহার দেওয়ার জন্য বলেছেন তিনি বলেন সকল অঙ্গ সংগঠনের সকল নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষে পক্ষে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলও ছাএদল ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করবো।