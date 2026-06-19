সিএমপির কর্ণফুলী থানার পুলিশের অভিযানে জিআর সাজা পরোয়ানাভূক্ত ০১(এক) আসামী গ্রেফতার

কর্ণফুলী থানার এএসআই মানিক মিয়া, এএসআই আব্দুল মালেক পিপিএম, এএসআই আলীমুল জাহিদ মুন্সি সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স সহ ইং ১৯/০৬/২০২৬ তারিখ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জিআর নং-৩১১/২০ইং, কর্ণফুলী থানার মামলা নং-০১(১০)২০ইং, ধারা-মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) এর ১০(ক) সংক্রান্তে ০১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ও অর্থদন্ড প্রাপ্ত আসামী ০১। ফারুক, পিতা-মৃত আলী আহমদ, প্রকাশ শামসুল হক, সাং-ইছানগর ০৮নং ওয়ার্ড, প্যারগন ব্রীক ফ্লিড এর পূর্ব পাশে মাহমুদ আলীর বাড়ি, থানা-কর্ণফুলী, জেলা-চট্টগ্রামকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।