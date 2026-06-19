সিএমপি’র কোতোয়ালী থানা পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত ০১(এক) জন আসামী গ্রেফতার

কোতোয়ালী থানার এসআই মোঃ আসাদুজ্জামান, এএসআই সোহেল আহমেদ, এএসআই রিগান চাকমা ও এএসআই সাইদুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ অদ্য ১৮/০৬/২০২৬ ইং তারিখ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোতোয়ালী থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে দায়রা-৪৯৯৩/১৯, সিআর-১৪৭৫/১২(মতিঝিল) সংক্রান্তে ০২(দুই) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৭,০০,৩৯৫/- টাকা অর্থদন্ডপ্রাপ্ত সিআর সাজা ওয়ারেন্টভূক্ত আসামী ০১।আশিষ কুমার দাস, পিতা-মৃত সতিশ চন্দ্র দাস, সাং-৫৭, বংশাল রোড, ফিরিঙ্গী বাজার এবং জয় টেক্সমার্ট, ৭২৩/৭৫৯, নাজির ম্যানসন(৪র্থ তলা), কদমতলী, কোতোয়ালী, চট্টগ্রামকে গ্রেফতার করেন। আসামীকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞ আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে।