শনিবার, ২০ জুন ২০২৬, ০২:০৯ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
সিএমপি’র কোতোয়ালী থানা পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত ০১(এক) জন আসামী গ্রেফতার সিএমপির কর্ণফুলী থানার পুলিশের অভিযানে জিআর সাজা পরোয়ানাভূক্ত ০১(এক) আসামী গ্রেফতার হিজবুল্লাহর ড্রোন হামলায় ৫ ইসরায়েলি সেনা আহত প্রচন্ড গরমে লেবু পানি পান করুন জামায়াত এমপিকে ওভেন দেওয়ার প্রস্তাব পার্থের, আপত্তি স্পিকারের! Bhuvan Arora And Wife Vaneja Gupta Welcome Baby Boy; Pritam Retirement Rumours False? | Bollywood News Three ranking points cost Manika Batra Asian Games spot | More sports News ইউজিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিবুল, সম্পাদক দস্তগীর কালিয়াকৈরে কৃষি বিভাগের পার্টনার কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় কর্ণফুলীতে লায়ন মো. হাকিম আলীর আরোগ্য কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

সিএমপি’র কোতোয়ালী থানা পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত ০১(এক) জন আসামী গ্রেফতার

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৯ জুন, ২০২৬
  • ৩৯ সময় দেখুন
সিএমপি’র কোতোয়ালী থানা পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত ০১(এক) জন আসামী গ্রেফতার

কোতোয়ালী থানার এসআই মোঃ আসাদুজ্জামান, এএসআই সোহেল আহমেদ, এএসআই রিগান চাকমা ও এএসআই সাইদুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ অদ্য ১৮/০৬/২০২৬ ইং তারিখ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোতোয়ালী থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে দায়রা-৪৯৯৩/১৯, সিআর-১৪৭৫/১২(মতিঝিল) সংক্রান্তে ০২(দুই) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৭,০০,৩৯৫/- টাকা অর্থদন্ডপ্রাপ্ত সিআর সাজা ওয়ারেন্টভূক্ত আসামী ০১।আশিষ কুমার দাস, পিতা-মৃত সতিশ চন্দ্র দাস, সাং-৫৭, বংশাল রোড, ফিরিঙ্গী বাজার এবং জয় টেক্সমার্ট, ৭২৩/৭৫৯, নাজির ম্যানসন(৪র্থ তলা), কদমতলী, কোতোয়ালী, চট্টগ্রামকে গ্রেফতার করেন। আসামীকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞ আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
সিএমপির কর্ণফুলী থানার পুলিশের অভিযানে জিআর সাজা পরোয়ানাভূক্ত ০১(এক) আসামী গ্রেফতার

সিএমপির কর্ণফুলী থানার পুলিশের অভিযানে জিআর সাজা পরোয়ানাভূক্ত ০১(এক) আসামী গ্রেফতার

হিজবুল্লাহর ড্রোন হামলায় ৫ ইসরায়েলি সেনা আহত

হিজবুল্লাহর ড্রোন হামলায় ৫ ইসরায়েলি সেনা আহত

প্রচন্ড গরমে লেবু পানি পান করুন

প্রচন্ড গরমে লেবু পানি পান করুন

জামায়াত এমপিকে ওভেন দেওয়ার প্রস্তাব পার্থের, আপত্তি স্পিকারের!

জামায়াত এমপিকে ওভেন দেওয়ার প্রস্তাব পার্থের, আপত্তি স্পিকারের!

Bhuvan Arora And Wife Vaneja Gupta Welcome Baby Boy; Pritam Retirement Rumours False? | Bollywood News

Bhuvan Arora And Wife Vaneja Gupta Welcome Baby Boy; Pritam Retirement Rumours False? | Bollywood News

কালিয়াকৈরে কৃষি বিভাগের পার্টনার কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়

কালিয়াকৈরে কৃষি বিভাগের পার্টনার কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়

হামের উপসর্গে আরও ১ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১ হাজার ১৫৩
হামের উপসর্গে আরও ১ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১ হাজার ১৫৩
শেরপুরে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শওকতের নেতৃত্বে শুভেচ্ছা মিছিল অনুষ্ঠিত
শেরপুরে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শওকতের নেতৃত্বে শুভেচ্ছা মিছিল অনুষ্ঠিত
কক্সবাজারে আস্থা লাইফের প্রফেশনাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ও মিটিং অনুষ্ঠিত
কক্সবাজারে আস্থা লাইফের প্রফেশনাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ও মিটিং অনুষ্ঠিত
Vaibhav Sooryavanshi creates IPL history, becomes first player to win… | Cricket News
Vaibhav Sooryavanshi creates IPL history, becomes first player to win… | Cricket News
ভূঞাপুরে প্রতিবন্ধী তরুণী ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন
ভূঞাপুরে প্রতিবন্ধী তরুণী ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন
‘রামিসা হত্যাকাণ্ড নিয়ে কেউ যেন রাজনীতি না করেন’
‘রামিসা হত্যাকাণ্ড নিয়ে কেউ যেন রাজনীতি না করেন’
Dembele brings Champions League trophy to French Open after PSG’s title triumph – Watch | Tennis News
Dembele brings Champions League trophy to French Open after PSG’s title triumph – Watch | Tennis News
সীমান্তে পুশ-ইনের প্রতিবাদে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কর্মসূচি ঘোষণা
সীমান্তে পুশ-ইনের প্রতিবাদে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কর্মসূচি ঘোষণা
বাকেরগঞ্জে হত্যা’চেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন শেষে আবারও ২জনকে কুপিয়ে জখম!
বাকেরগঞ্জে হত্যা’চেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন শেষে আবারও ২জনকে কুপিয়ে জখম!
রাজধানীমুখী মানুষের ভিড়ে সরগরম দীঘিনালা বাস টার্মিনাল
রাজধানীমুখী মানুষের ভিড়ে সরগরম দীঘিনালা বাস টার্মিনাল
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom