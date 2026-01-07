সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (৭ জানুয়ারি) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমানে লেনদেন বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মোট ৩৮৮ টি কোম্পানির ১৫ কোটি ৭০ লক্ষ ৯০ হাজার ৮৮৮ টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে আজ মোট লেনদেনের পরিমাণ ৪৬৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫১৪ টাকা।
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক ৩৯.০৯ পয়েন্ট বেড়ে ৪৯৯২.৭০ ডিএস-৩০ মূল্য সূচক ১৭.৮৪ পয়েন্ট বেড়ে ১৯১৩.৩৭ পয়েন্ট এবং ডিএসইএস শরীয়াহ সূচক (ডিএসইএস) ৩.৯১ পয়েন্ট বেড়ে ১০০৯.৩৮ পয়ন্টে দাঁড়িয়েছে। লেনদেনকৃত কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে ১৯৩ টির, কমেছে ১৩১ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৬৪ টি কোম্পানীর শেয়ার।
লেনদেনের ভিত্তিতে (টাকায়) প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: ওরিয়ন ইনফিউশন, সিটি ব্যাংক, স্কয়ার ফার্মা, উত্তরা ব্যাংক, মালেক স্পিনিং, তৌফিকা ফুড, যমুনা ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক ও রবি এক্সিয়াটা
দর বৃদ্ধির শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: এনআরবিসি ব্যাংক, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, এসবিএসি ব্যাংক, এবি ব্যাংক, রূপালি ব্যাংক, আরএকে সিরামিকস, তৌফিকা ফুড, জিকিউ বলপেন, সমতা লেদার ও মার্র্কেন্টাইল ব্যাংক।
দর কমার শীর্ষে প্রধান ১০টি কোম্পানি হলো: ফারইস্ট ফাইন্যান্স, ইন্টা: লিজিং, এফএএস ফাইন্যান্স, প্রিমিয়ার লিজিং, প্রাইম ফাইন্যান্স, পিপলস লিজিং, আরএসআরএম স্টিল, বিআইএফসি, জিএসপি ফাইন্যান্স ও ইবিএল ১ম মি. ফা,।
আজ ডিএসই’র বাজার মূলধন: ৬৮১৫০০৭৭৩০৪১৭.০০।