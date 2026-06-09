মঙ্গলবার, ০৯ জুন ২০২৬, ০৫:২৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
হামের উপসর্গে আরও ৩ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১০৩৪ লক্ষ্মীপুরে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা সমর্থকদের বিরোধে যুবক আহত হামলা থামানোর ঘোষণা ইরান-ইসরায়েলের চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত Nightclub controversy! Ben Stokes, Gus Atkinson face ECB probe ahead of second New Zealand Test | Cricket News প্রেস বিজ্ঞপ্তি দৌলতপুরে গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ‘জনগণের করের টাকা নিয়ে ছলচাতুরি করার অধিকার কারও নেই’ Jennifer Winget Set To Marry Boyfriend William Ishmael; Alia Bhatt’s Alpha Teaser To Arrive On June 10? | Television News প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে যুক্ত হচ্ছে নতুন ৪ বিষয়
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

হামলা থামানোর ঘোষণা ইরান-ইসরায়েলের

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৯ জুন, ২০২৬
  • ৬ সময় দেখুন
হামলা থামানোর ঘোষণা ইরান-ইসরায়েলের


পালটাপালটি হামলা স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে ইরান ও ইসরায়েল দুই দেশই। কিন্তু তেহরান সতর্ক করে বলেছে, লেবাননসহ অন্যান্য স্থানে ইসরায়েল তার ‘আগ্রাসন’ অব্যাহত রাখলে পুনরায় হামলা শুরু হবে।

সিএনএন এর খবরে বলা হয়েছে, সোমবার (৮ জুন) তেহরানে একটি বড় ধরনের হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ইসরায়েল। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে তা স্থগিত রাখতে রাজি করান।

এরপর দেশদুটি হামলা স্থগিতের ঘোষণা দেয়।

অ্যাক্সিওস সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফোনে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে বলেছেন, ‘সাবধান থাকুন, নইলে খুব শীঘ্রই আপনাকে একাই থাকতে হবে’। কারণ বৈরুত ও ইরানের ওপর ইসরায়েলের হামলা তেহরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতিকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মধ্যে ফোনালাপের কিছুক্ষণ পরেই ইসরায়েলি নেতা ঘোষণা করেন, তার দেশ ইরানের ওপর হামলা বন্ধ করার মার্কিন প্রশাসনের অনুরোধ মেনে নিয়েছে, কিন্তু লেবাননে হামলা অব্যাহত থাকবে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নেতানিয়াহুকে এটি ছিল ট্রাম্পের দ্বিতীয় ফোনকল। ট্রাম্প অ্যাক্সিওসকে বলেন, তিনি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করেছেন যে, তিনি যদি ইরানে হামলা অব্যাহত রাখেন তবে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন।

এদিকে, দক্ষিণ লেবাননে হামলা হয়েছে। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, টায়ারে ইসরায়েলি হামলায় পাঁচজন নিহত ও আটজন আহত হয়েছেন। দক্ষিণ লেবাননে হামলা অব্যাহত থাকলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে স্থগিত হওয়া হামলা পুনরায় শুরু করার তেহরানের সতর্কবার্তার পরেই এই ঘটনা ঘটে।

একজন মার্কিন কর্মকর্তার মতে, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে মার্কিন বাহিনী ইসরায়েলের দিকে ধেয়ে আসা ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করার চেষ্টায় ইন্টারসেপ্টর নিক্ষেপ করেছে। ওই কর্মকর্তা বলেন, হামলার পর ‘কে কাকে আঘাত করেছে’ তা মূল্যায়ন করার জন্য মার্কিন কর্মকর্তারা এখনও কাজ করছেন।

নতুন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করার পাশাপাশি ইরান গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

আধা-সরকারি তাসনিম নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদন অনুসারে, ইরানের শীর্ষ আলোচক মোহাম্মদ বাঘের গালিবফ বলেছেন, ইরান তার বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌ অবরোধকে ‘পরাজিত’ করবে। ট্রাম্প বলেছেন, শান্তি চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই অবরোধ বহাল থাকবে। ইরানি কর্মকর্তা ইব্রাহিম আজিজি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি আলোচনা এগিয়ে নিতে তেহরানের ‘কোনো সমস্যা নেই’, কিন্তু গভীর অবিশ্বাসের আবহে যেকোনো সম্ভাব্য চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের আচরণের পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল।

এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মার্কিন সরকার ইরানে আটক অন্তত ছয়জন আমেরিকানকে নজরে রাখছে, যাদের মধ্যে দুজনকে অন্যায়ভাবে আটক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দুই মাস পর ইসরায়েল ও ইরানের পালটাপালটি হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনা শুরু হয় রোববার দিবাগত রাতে। গতকাল সোমবার সকালেও তাদের মধ্যে হামলা অব্যাহত ছিল।

 





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
লক্ষ্মীপুরে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা সমর্থকদের বিরোধে যুবক আহত

লক্ষ্মীপুরে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা সমর্থকদের বিরোধে যুবক আহত

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৌলতপুরে গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দৌলতপুরে গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

‘জনগণের করের টাকা নিয়ে ছলচাতুরি করার অধিকার কারও নেই’

‘জনগণের করের টাকা নিয়ে ছলচাতুরি করার অধিকার কারও নেই’

Jennifer Winget Set To Marry Boyfriend William Ishmael; Alia Bhatt’s Alpha Teaser To Arrive On June 10? | Television News

Jennifer Winget Set To Marry Boyfriend William Ishmael; Alia Bhatt’s Alpha Teaser To Arrive On June 10? | Television News

শেরপুরে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শওকতের নেতৃত্বে শুভেচ্ছা মিছিল অনুষ্ঠিত
শেরপুরে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শওকতের নেতৃত্বে শুভেচ্ছা মিছিল অনুষ্ঠিত
কক্সবাজারে আস্থা লাইফের প্রফেশনাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ও মিটিং অনুষ্ঠিত
কক্সবাজারে আস্থা লাইফের প্রফেশনাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ও মিটিং অনুষ্ঠিত
Vaibhav Sooryavanshi creates IPL history, becomes first player to win… | Cricket News
Vaibhav Sooryavanshi creates IPL history, becomes first player to win… | Cricket News
ভূঞাপুরে প্রতিবন্ধী তরুণী ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন
ভূঞাপুরে প্রতিবন্ধী তরুণী ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন
‘রামিসা হত্যাকাণ্ড নিয়ে কেউ যেন রাজনীতি না করেন’
‘রামিসা হত্যাকাণ্ড নিয়ে কেউ যেন রাজনীতি না করেন’
রাজধানীমুখী মানুষের ভিড়ে সরগরম দীঘিনালা বাস টার্মিনাল
রাজধানীমুখী মানুষের ভিড়ে সরগরম দীঘিনালা বাস টার্মিনাল
Dembele brings Champions League trophy to French Open after PSG’s title triumph – Watch | Tennis News
Dembele brings Champions League trophy to French Open after PSG’s title triumph – Watch | Tennis News
বাঘাইছড়িতে অগ্নিকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত আনসার সদস্যের পাশে উপজেলা প্রশাসন
বাঘাইছড়িতে অগ্নিকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত আনসার সদস্যের পাশে উপজেলা প্রশাসন
বাঘাইছড়ি পৌরসভার উদ্যোগে মশক নিধন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন
বাঘাইছড়ি পৌরসভার উদ্যোগে মশক নিধন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন
বাকেরগঞ্জে হত্যা’চেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন শেষে আবারও ২জনকে কুপিয়ে জখম!
বাকেরগঞ্জে হত্যা’চেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন শেষে আবারও ২জনকে কুপিয়ে জখম!
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom