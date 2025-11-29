হুফ্ফাজুল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসার দূ’আা মাহফিল ও সবক প্রদান ও পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

খায়রুল খন্দকার টাঙ্গাইল :টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে হুফ্ফাজুল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসার দূ’আ মাহফিলে ও সবক প্রদান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকালে উপজেলার গোবিন্দাসী ইউনিয়ন এর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
দারুল উলুম শিক্ষা পরিবার এলেঙ্গা এর চেয়ারম্যান হাফেজ মাওলানা মুফতি সোলাইমান হাবীব দা.বা এর সভাপতিত্বে প্রধান মেহমান হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব দা.বা. মুহ্তামিম ধুলিরচর মাদ্রাসা টাঙ্গাইল।
বিশেষ মেহমান হাফেজ মাওলানা মুফতি আশরাফুজ্জামান কাসেমী দা.বা শায়খুল হাদিস ও মুহতামিম জামিয়া ইসলায়ামিয়া দারুস সুন্নাহ বেবি স্ট্যান্ড মাদ্রাসা টাঙ্গাইল।
বিশেষ আলোচক হাফেজ মুফতি আব্দুর রহমান দা.বা প্রধান ধুলিরচর মাদ্রাসা টাঙ্গাইল সহও স্থানীয় অত্র এলাকার সম্মানিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তারা বলেন,আলেম-ওলামারা সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তাঁদের কে সম্মান জানাতে আমাদের এই মহতি আয়োজন। তারা আরও বলেন,
ভবিষ্যতেও এই ধরণের উদ্যোগ মাদ্রাসার যে কনো ভালো কাজ অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়।