রাজনীতি

১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সমন্বয় সভা

  শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী, ২০২৬
১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সমন্বয় সভা


ঢাকা: ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় মগবাজারস্থ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাওলানা এটিএম মা’ছুম।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, জাগপা, খেলাফত মজলিস, এবি পার্টি ও এলডিপির লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং ঢাকা মহানগরীর নেতারা।

সভায় ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের প্রার্থীদের নির্বাচন পরিচালনা, প্রচার, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতসহ সুষ্ঠু নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়।





