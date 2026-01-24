১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য ফের ১১ হলো

ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১০দলীয় নির্বাচনি ঐক্যে যোগ দিয়েছে ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরানের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি। ফলে ১০দলীয় ঐক্য আবার ১১ দলে পরিণত হলো।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে ডা. ইরানের নেতৃত্বে লেবার পার্টির নেতারা জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক মাওলানা এটিএম মাছুমের হাত ধরে ১০ দলীয় ঐক্যে যোগ দেন।
যোগদান অনুষ্ঠানের পর সংবাদ সম্মেলনে লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান বলেন, ‘আমরা ১০দলীয় ঐক্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। দীর্ঘ ১৭ বছর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। জুলাই গণআন্দোলনের আমাদের দু’জন ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। বিগত দিনে যাদের সঙ্গে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি ৫ তারিখের পরে তাদের চেহারায় ফ্যাসিবাদের ছাপ লক্ষ্য করছি।’
তিনি বলেন, ‘আমরা এমন একটি সময়ে যোগদান করেছি তখন আনুষ্ঠানিকভাবে আসন দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমরা চাই রাজনীতির যে পরিবর্তন, সেই পরিবর্তন হোক, ইনসাফের বাংলাদেশ হোক। ডা. শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে দেশের মানুষ প্রত্যাশা করেছিল একজন ইমাম খোমেনি, একজন মাহাথির মোহাম্মদের। আমাদের মাঝে মাহাথির মোহাম্মদের মতো একজন মানবিক নেতার আবির্ভাব হয়েছে। তার যে বক্তব্য, তার কর্মকাণ্ড, তার চলন গোটা জাতিকে উজ্জীবীত হয়েছে। এই সময় বাংলাদেশ লেবার পার্টির পেছনে থাকার সুযোগ নেই। আমরাও সহযাত্রী হয়েছি।’
প্রসঙ্গত, ডা. ইরানের লেবার পার্টি দীর্ঘদিন বিএনপির নেতৃত্বে ২০দলীয় জোটে ছিল। জোট ভেঙে যাওয়ার পরও তারা বিএনপির সঙ্গে এক কাতারে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নেয়। ২০১৮ সালে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পিরোজপুর-২ আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নেন ডা. ইরান। কিন্তু ২০২৬ সালের নির্বাচনে বিএনপির পক্ষ থেকে তার দলকে কোনো আসন না দেওয়ায় গত ৪ নভেম্বর বিএনপির সঙ্গ ত্যাগ করে লেবার পার্টি।
ডা. ইরান ঢাকা-১২ ও ঝালকাঠী-১ আসনে লেবার পার্টির পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিলেও গত ২০ জানুয়ারি তিনি দুটি মনোনয়ন প্রত্যাহর করে নেন। তবে লেবার পার্টির আনারস প্রতীকে মাঠে রয়েছেন ১৫ জন প্রার্থী।
আজকের যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল, প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।